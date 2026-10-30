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Эрдоган проведет встречу с Зеленским в Стамбуле
Эрдоган проведет встречу с Зеленским в Стамбуле - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Эрдоган проведет встречу с Зеленским в Стамбуле
В Стамбуле 31 октября состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Стороны обсудят украиснкий... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T20:10
2026-10-30T20:10
2026-10-30T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Стамбуле 31 октября состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Стороны обсудят украиснкий конфликт и безопасность судоходства в Черном море. Об этом сообщил начальник управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.Он уточнил, что визит Зеленского состоится по приглашению Эрдогана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, политика, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган проведет встречу с Зеленским в Стамбуле
Эрдоган обсудит с Зеленским украинский конфликт и Черное море в ходе переговоров в субботу