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Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму
Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму
Жителя Адыгеи осудили за ДТП в Крыму, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T11:20
2026-10-30T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Жителя Адыгеи осудили за ДТП в Крыму, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Авария произошла вечером 10 апреля 2025 года возле поселка Гурзуф. 49-летний водитель автомобиля KIA K5 не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, в результате чего столкнулся с другим авто.В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа скончались.Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на два года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.Ранее сообщалось, что в Феодосии водитель, который стал виновником смертельного ДТП, получил два года колонии-поселения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномаркиСбил женщину с ребенком на "зебре" и уехал - в Минводах задержали водителяСкатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, гурзуф, большая ялта, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым
Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму

В Крыму вынесли приговор жителю Адыгеи за ДТП с двумя погибшими

11:20 30.10.2026
 
© Прокуратура КрымаСмертельное ДТП на трассе "Симферополь – Алушта – Ялта"
Смертельное ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Жителя Адыгеи осудили за ДТП в Крыму, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Авария произошла вечером 10 апреля 2025 года возле поселка Гурзуф. 49-летний водитель автомобиля KIA K5 не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, в результате чего столкнулся с другим авто.
"Мужчина, управляя автомобилем Kia K5, двигался по автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. Превысив разрешенную скорость, он выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем ВАЗ-21043", - говорится в сообщении прокуратуры.
В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа скончались.
Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на два года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что в Феодосии водитель, который стал виновником смертельного ДТП, получил два года колонии-поселения.
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