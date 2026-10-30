https://crimea.ria.ru/20261030/dvoe-pogibshikh-zhitelya-adygei-osudili-za-smertelnoe-dtp-v-krymu-1160644352.html

Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму

Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму

Жителя Адыгеи осудили за ДТП в Крыму, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T11:20

2026-10-30T11:20

2026-10-30T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Жителя Адыгеи осудили за ДТП в Крыму, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Авария произошла вечером 10 апреля 2025 года возле поселка Гурзуф. 49-летний водитель автомобиля KIA K5 не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, в результате чего столкнулся с другим авто.В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа скончались.Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на два года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.Ранее сообщалось, что в Феодосии водитель, который стал виновником смертельного ДТП, получил два года колонии-поселения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномаркиСбил женщину с ребенком на "зебре" и уехал - в Минводах задержали водителяСкатился и раздавил троих в авто: в Крыму вынесли приговор водителю фуры

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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