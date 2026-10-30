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Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках
Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках
Два человека погибли при разминировании дороги в городе Алешки Херсонской области, где сейчас проводится гуманитарная миссия. В числе погибших - сапер, пишет... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T09:37
2026-10-30T09:37
алешки
херсонская область
новости сво
гуманитарная помощь
происшествия
яна лантратова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли при разминировании дороги в городе Алешки Херсонской области, где сейчас проводится гуманитарная миссия. В числе погибших - сапер, пишет РИА Новости со ссылкой на заявлением уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.Она подчеркнула, что на данный момент все меры безопасности организованы.Гуманитарная миссия в Алешах стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.Лантратова ранее отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в АлешкахГуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов
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РИА Новости Крым
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алешки, херсонская область, новости сво, гуманитарная помощь, происшествия, яна лантратова
Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках

В городе Алешки Херсонской области при разминировании дороги погибли два человека

09:37 30.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли при разминировании дороги в городе Алешки Херсонской области, где сейчас проводится гуманитарная миссия. В числе погибших - сапер, пишет РИА Новости со ссылкой на заявлением уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
"При разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", - сказала Лантратова.
Она подчеркнула, что на данный момент все меры безопасности организованы.
Гуманитарная миссия в Алешах стартовала 29 октября. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт.
Лантратова ранее отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
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АлешкиХерсонская областьНовости СВОГуманитарная помощьПроисшествияЯна Лантратова
 
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