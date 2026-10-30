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Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу
Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в отдельных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T00:01
2026-10-30T00:01
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в отдельных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +16...+18.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу до +18 градусов и пройдут дожди с усилением ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в отдельных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, днем +15…+18 градусов, в горах ночью +6…+9, днем +10…+12 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +15...+17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +16...+18.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение
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