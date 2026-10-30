https://crimea.ria.ru/20261030/dozhd-i-veter-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1160598383.html

Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу

Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в отдельных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T00:01

2026-10-30T00:01

2026-10-30T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в отдельных районах сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +16...+18.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261029/kogda-v-krym-pridut-morozy-1160612339.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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