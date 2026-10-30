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Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя
Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя
Пассажиры поездов "Таврия" с ноября смогут доехать до Севастополя на автобусах от станции Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T12:47
2026-10-30T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Пассажиры поездов "Таврия" с ноября смогут доехать до Севастополя на автобусах от станции Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что автобусное сообщение организовано на период ограничений движения поездов "Таврия" до Севастополя и обратно.В компании подчеркнули, что пассажиры могут отдельно купить талон на автобус от Керчи до Севастополя, а если у них уже есть железнодорожный билет до Керчи и талон на автобус до Симферополя, то его можно вернуть по месту приобретения и купить новый до Севастополя.Ранее сообщалось, что в поездах "Таврия" крымского направления появилась возможность купить талоны на автобус по Крыму. Его можно приобрести у проводника. Помимо стоимости талона нужно будет оплатить сбор за его оформление в поезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноябряВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажировБилеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, севастополь, логистика, транспорт, новости крыма
Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя

С ноября пассажиры поездов "Таврия" смогут купить талоны на автобус до Севастополя

12:47 30.10.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Станция Керчь-Южная Новый парк
Станция Керчь-Южная Новый парк
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Пассажиры поездов "Таврия" с ноября смогут доехать до Севастополя на автобусах от станции Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"С 1 ноября пассажиры поездов "Таврия" №7/8 и №91/92 смогут добраться до Севастополя на автобусах от станции Керчь-Южная Новый парк. Время отправления и прибытия автобусов согласовано с расписанием поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусное сообщение организовано на период ограничений движения поездов "Таврия" до Севастополя и обратно.
В компании подчеркнули, что пассажиры могут отдельно купить талон на автобус от Керчи до Севастополя, а если у них уже есть железнодорожный билет до Керчи и талон на автобус до Симферополя, то его можно вернуть по месту приобретения и купить новый до Севастополя.
Ранее сообщалось, что в поездах "Таврия" крымского направления появилась возможность купить талоны на автобус по Крыму. Его можно приобрести у проводника. Помимо стоимости талона нужно будет оплатить сбор за его оформление в поезде.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"КрымСевастопольЛогистикаТранспортНовости Крыма
 
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