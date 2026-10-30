https://crimea.ria.ru/20261030/dlya-passazhirov-poezdov-v-krym-vveli-talony-na-avtobusy-do-sevastopolya-1160648610.html

Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя

Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя

Пассажиры поездов "Таврия" с ноября смогут доехать до Севастополя на автобусах от станции Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T12:47

2026-10-30T12:47

2026-10-30T12:47

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Пассажиры поездов "Таврия" с ноября смогут доехать до Севастополя на автобусах от станции Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что автобусное сообщение организовано на период ограничений движения поездов "Таврия" до Севастополя и обратно.В компании подчеркнули, что пассажиры могут отдельно купить талон на автобус от Керчи до Севастополя, а если у них уже есть железнодорожный билет до Керчи и талон на автобус до Симферополя, то его можно вернуть по месту приобретения и купить новый до Севастополя.Ранее сообщалось, что в поездах "Таврия" крымского направления появилась возможность купить талоны на автобус по Крыму. Его можно приобрести у проводника. Помимо стоимости талона нужно будет оплатить сбор за его оформление в поезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноябряВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажировБилеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток

крым

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, севастополь, логистика, транспорт, новости крыма