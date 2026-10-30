https://crimea.ria.ru/20261030/direktor-donetskoy-zheleznoy-dorogi-pogib-pri-atake-vsu-1160662515.html
Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ
Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ
В Донецкой Народной Республике в результате украинской атаки погиб директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев. Соболезнования его родным и близким выразил РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T18:30
2026-10-30T18:30
2026-10-30T18:30
утраты
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике в результате украинской атаки погиб директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев. Соболезнования его родным и близким выразил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в МАКС.Также соболезнования в связи со смертью Лебезнева выразила администрация городского округа Харцызск в ДНР. Погибший был депутатом Харцызского городского совета. В администрации Харцызска сообщили, что Лебезнев скончался от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданскому объекту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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утраты, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, атаки всу
Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ
Директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб при атаке ВСУ