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Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ
Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ
В Донецкой Народной Республике в результате украинской атаки погиб директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев. Соболезнования его родным и близким выразил РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T18:30
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утраты
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике в результате украинской атаки погиб директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев. Соболезнования его родным и близким выразил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в МАКС.Также соболезнования в связи со смертью Лебезнева выразила администрация городского округа Харцызск в ДНР. Погибший был депутатом Харцызского городского совета. В администрации Харцызска сообщили, что Лебезнев скончался от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданскому объекту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, атаки всу
Директор Донецкой железной дороги погиб при атаке ВСУ

Директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб при атаке ВСУ

18:30 30.10.2026
 
© Денис Пушилин в МАКСИгорь Лебезнев
Игорь Лебезнев
© Денис Пушилин в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике в результате украинской атаки погиб директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев. Соболезнования его родным и близким выразил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в МАКС.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Игоря Викторовича Лебезнева, трагически погибшего в результате атаки противника. Он многие годы посвятил железнодорожной отрасли республики, вместе с коллективом прошел через тяжелые испытания военного времени и всегда находил возможность помочь землякам", - написал Пушилин.
Также соболезнования в связи со смертью Лебезнева выразила администрация городского округа Харцызск в ДНР. Погибший был депутатом Харцызского городского совета. В администрации Харцызска сообщили, что Лебезнев скончался от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданскому объекту.
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УтратыДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинПроисшествияАтаки ВСУ
 
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