https://crimea.ria.ru/20261030/chistaya-pribyl-vtb-za-devyat-mesyatsev-vyrosla-na-7-1160647585.html

Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%

Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7% - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре 2026 года выросла в годовом выражении на 7%, до 407,5 миллиарда рублей, по итогам третьего квартала чистая... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T12:19

2026-10-30T12:19

2026-10-30T12:19

втб

экономика

общество

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0f/1160219366_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b7ff40b72e37e55fed4a95081846fdd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре 2026 года выросла в годовом выражении на 7%, до 407,5 миллиарда рублей, по итогам третьего квартала чистая прибыль составила 182,3 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка.Рентабельность капитала группы по итогам девяти месяцев составила 19,1% по сравнению с 18,6% в прошлом году."В целом, достаточно удачный квартал. Если мы повторим его (результат - ред.) в четвертом квартале... то это, по сути, рецепт для достижения нашего годового таргета, с учетом очень большой концентрации всех событий и доходов в банковском секторе в четвертый квартал", - также отметил Пьянов в беседе с журналистами.Чистые операционные доходы до резервов составили 444,7 миллиарда рублей в третьем квартале и 1,1 триллиона рублей за девять месяцев, увеличившись в годовом выражении на 92,5% и на 38,3% соответственно.Чистые процентные доходы группы увеличились в третьем квартале на 81,5% - до 219,8 миллиарда рублей. При этом за девять месяцев чистые процентные доходы выросли в 2,3 раза и составили 625,4 миллиарда рублей.Чистая процентная маржа в третьем квартале 2026 года составила 2,7% по сравнению с 1,5% год назад. За девять месяцев 2026 года чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,1% в прошлом году.Чистые комиссионные доходы составили 102,4 миллиарда рублей по итогам третьего квартала, увеличившись на 27% в годовом выражении. За девять месяцев 2026 года чистые комиссионные доходы выросли на 23% и составили 278,2 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, экономика, общество, новости