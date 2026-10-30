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Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%
Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7% - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре 2026 года выросла в годовом выражении на 7%, до 407,5 миллиарда рублей, по итогам третьего квартала чистая... РИА Новости Крым, 30.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре 2026 года выросла в годовом выражении на 7%, до 407,5 миллиарда рублей, по итогам третьего квартала чистая прибыль составила 182,3 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка.Рентабельность капитала группы по итогам девяти месяцев составила 19,1% по сравнению с 18,6% в прошлом году."В целом, достаточно удачный квартал. Если мы повторим его (результат - ред.) в четвертом квартале... то это, по сути, рецепт для достижения нашего годового таргета, с учетом очень большой концентрации всех событий и доходов в банковском секторе в четвертый квартал", - также отметил Пьянов в беседе с журналистами.Чистые операционные доходы до резервов составили 444,7 миллиарда рублей в третьем квартале и 1,1 триллиона рублей за девять месяцев, увеличившись в годовом выражении на 92,5% и на 38,3% соответственно.Чистые процентные доходы группы увеличились в третьем квартале на 81,5% - до 219,8 миллиарда рублей. При этом за девять месяцев чистые процентные доходы выросли в 2,3 раза и составили 625,4 миллиарда рублей.Чистая процентная маржа в третьем квартале 2026 года составила 2,7% по сравнению с 1,5% год назад. За девять месяцев 2026 года чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,1% в прошлом году.Чистые комиссионные доходы составили 102,4 миллиарда рублей по итогам третьего квартала, увеличившись на 27% в годовом выражении. За девять месяцев 2026 года чистые комиссионные доходы выросли на 23% и составили 278,2 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-сентябре 2026 года выросла в годовом выражении на 7%, до 407,5 миллиарда рублей, по итогам третьего квартала чистая прибыль составила 182,3 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка.
"По итогам третьего квартала 2026 года группа ВТБ заработала 182,3 миллиарда рублей чистой прибыли, рост на 82,3% год к году, рентабельность капитала группы по итогам третьего квартала 2026 года составила 24,8% (по сравнению с 14,5% в третьем квартале 2025 года). Чистая прибыль группы ВТБ за девять месяцев2026 года составила 407,5 миллиарда рублей, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в отчете.
Рентабельность капитала группы по итогам девяти месяцев составила 19,1% по сравнению с 18,6% в прошлом году.
"Результаты третьего квартала и девяти месяцев позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 600 миллиардов рублей", - приводятся в отчете слова первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
"В целом, достаточно удачный квартал. Если мы повторим его (результат - ред.) в четвертом квартале... то это, по сути, рецепт для достижения нашего годового таргета, с учетом очень большой концентрации всех событий и доходов в банковском секторе в четвертый квартал", - также отметил Пьянов в беседе с журналистами.
Чистые операционные доходы до резервов составили 444,7 миллиарда рублей в третьем квартале и 1,1 триллиона рублей за девять месяцев, увеличившись в годовом выражении на 92,5% и на 38,3% соответственно.
Чистые процентные доходы группы увеличились в третьем квартале на 81,5% - до 219,8 миллиарда рублей. При этом за девять месяцев чистые процентные доходы выросли в 2,3 раза и составили 625,4 миллиарда рублей.
Чистая процентная маржа в третьем квартале 2026 года составила 2,7% по сравнению с 1,5% год назад. За девять месяцев 2026 года чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,1% в прошлом году.
Чистые комиссионные доходы составили 102,4 миллиарда рублей по итогам третьего квартала, увеличившись на 27% в годовом выражении. За девять месяцев 2026 года чистые комиссионные доходы выросли на 23% и составили 278,2 миллиарда рублей.
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