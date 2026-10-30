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Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырех - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырех
Число пострадавших россиян в результате ДТП в Египте выросло до четырех. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на информацию Генконсульства РФ в Хургаде. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T17:05
2026-10-30T17:05
2026-10-30T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Число пострадавших россиян в результате ДТП в Египте выросло до четырех. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на информацию Генконсульства РФ в Хургаде.Столкновение пассажирского автобуса и грузовика с песком произошло утром в пятницу, 30 октября, на 95-м километре трассы Рас-Гариб – Хургада. Изначально сообщалось о трех погибших и 25 раненых, в числе которых были трое россиян. Уточнялось, что состояние туристов стабильное, некоторых планировалось выписать из больницы в тот же день.Уточняется, что на место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшие медучреждения.Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погиблиШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиТрое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
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дтп, в мире, египет, автобус, новости, происшествия
Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырех
Число пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Египте россиян выросло до четырех