https://crimea.ria.ru/20261030/chislo-postradavshikh-v-dtp-v-egipte-rossiyan-vyroslo-do-chetyrekh-1160659889.html

Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырех

Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырех - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Число пострадавших в ДТП в Египте россиян выросло до четырех

Число пострадавших россиян в результате ДТП в Египте выросло до четырех. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на информацию Генконсульства РФ в Хургаде. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T17:05

2026-10-30T17:05

2026-10-30T17:05

дтп

в мире

египет

автобус

новости

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1e/1160659628_0:26:838:497_1920x0_80_0_0_79f8f9a6aaf7ff3dd0a98ce216ec3262.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Число пострадавших россиян в результате ДТП в Египте выросло до четырех. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на информацию Генконсульства РФ в Хургаде.Столкновение пассажирского автобуса и грузовика с песком произошло утром в пятницу, 30 октября, на 95-м километре трассы Рас-Гариб – Хургада. Изначально сообщалось о трех погибших и 25 раненых, в числе которых были трое россиян. Уточнялось, что состояние туристов стабильное, некоторых планировалось выписать из больницы в тот же день.Уточняется, что на место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшие медучреждения.Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погиблиШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиТрое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье

https://crimea.ria.ru/20261011/v-dtp-s-turisticheskim-avtobusom-v-turtsii-pogiblo-11-chelovek-1160120115.html

египет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, в мире, египет, автобус, новости, происшествия