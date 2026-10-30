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Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля
Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля
Процесс подготовки к трехсторонним переговорам в Абу-Даби с участием России, США и Украины не предполагает остановку боевых действий. Об этом заявил журналистам РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T16:49
2026-10-30T16:49
дмитрий песков
новости
кремль
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украина
сша
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Процесс подготовки к трехсторонним переговорам в Абу-Даби с участием России, США и Украины не предполагает остановку боевых действий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также сообщил, что Москва не планирует поднимать тему атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ."Мы ведем СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары. И мы достигаем таким образом своих целей", - добавил пресс-секретарь российского лидера.На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.Помощник главы российского государства Юрий Ушаков уточнил, что переговоры могут пройти в Абу-Даби после 4 ноября. По словам Ушакова, состав делегации от России пока не сформирован. Он будет определен в ближайшее время.Ранее Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России и США придется принуждать Европу к миру – мнениеПереговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен КиевМирное соглашение по Украине: каким оно может быть
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дмитрий песков, новости, кремль, россия, украина, сша, переговоры
Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля

Подготовка к трехсторонним переговорам не означает остановку боевых действий - Песков

16:49 30.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский кремль.
Московский кремль. - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Процесс подготовки к трехсторонним переговорам в Абу-Даби с участием России, США и Украины не предполагает остановку боевых действий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий. Мы неоднократно говорили сами, что мы против прекращения огня, которое даст передышку украинцам", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков также сообщил, что Москва не планирует поднимать тему атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ.
"Мы ведем СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары. И мы достигаем таким образом своих целей", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков уточнил, что переговоры могут пройти в Абу-Даби после 4 ноября. По словам Ушакова, состав делегации от России пока не сформирован. Он будет определен в ближайшее время.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины.
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