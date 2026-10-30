https://crimea.ria.ru/20261030/budut-li-ostanovleny-boevye-deystviya-na-period-peregovorov--otvet-kremlya-1160659425.html

Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля

Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля

Процесс подготовки к трехсторонним переговорам в Абу-Даби с участием России, США и Украины не предполагает остановку боевых действий. Об этом заявил журналистам РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T16:49

2026-10-30T16:49

2026-10-30T16:49

дмитрий песков

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Процесс подготовки к трехсторонним переговорам в Абу-Даби с участием России, США и Украины не предполагает остановку боевых действий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также сообщил, что Москва не планирует поднимать тему атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ."Мы ведем СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары. И мы достигаем таким образом своих целей", - добавил пресс-секретарь российского лидера.На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре.Помощник главы российского государства Юрий Ушаков уточнил, что переговоры могут пройти в Абу-Даби после 4 ноября. По словам Ушакова, состав делегации от России пока не сформирован. Он будет определен в ближайшее время.Ранее Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России и США придется принуждать Европу к миру – мнениеПереговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен КиевМирное соглашение по Украине: каким оно может быть

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дмитрий песков, новости, кремль, россия, украина, сша, переговоры