https://crimea.ria.ru/20261030/bolee-1000-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-nad-19-regionami-rossii-1160641620.html

Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России

Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России

1043 украинских дрона ликвидировали российские силы ПВО в ночь на пятницу над девятнадцатью регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T10:07

2026-10-30T10:07

2026-10-30T11:21

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 1043 украинских дрона ликвидировали российские силы ПВО в ночь на пятницу над девятнадцатью регионами России, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Татарстан.Только Московский регион в ночь на пятниц атаковали 862 украинских беспилотника, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дронаМассированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, министерство обороны рф