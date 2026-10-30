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Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России
Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России
1043 украинских дрона ликвидировали российские силы ПВО в ночь на пятницу над девятнадцатью регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T10:07
2026-10-30T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 1043 украинских дрона ликвидировали российские силы ПВО в ночь на пятницу над девятнадцатью регионами России, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Татарстан.Только Московский регион в ночь на пятниц атаковали 862 украинских беспилотника, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дронаМассированная атака на Россию: над регионами сбиты 1214 украинских БПЛА90 украинских беспилотников уничтожены над регионами РФ
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пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, министерство обороны рф
Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России

Минобороны: 1043 украинских дрона ликвидированы ночью над 19 регионами России

10:07 30.10.2026 (обновлено: 11:21 30.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 1043 украинских дрона ликвидировали российские силы ПВО в ночь на пятницу над девятнадцатью регионами России, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Татарстан.
Только Московский регион в ночь на пятниц атаковали 862 украинских беспилотника, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
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ПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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