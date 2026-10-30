https://crimea.ria.ru/20261030/bili-butylkoy-i-taburetom-troikh-evpatoriytsev-budut-sudit-za-razboy-1160646295.html

Били бутылкой и табуретом: троих евпаторийцев будут судить за разбой

Били бутылкой и табуретом: троих евпаторийцев будут судить за разбой - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Били бутылкой и табуретом: троих евпаторийцев будут судить за разбой

Трое жителей Евпатории предстанут перед судом за разбойное нападение на знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T20:46

2026-10-30T20:46

2026-10-30T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Трое жителей Евпатории предстанут перед судом за разбойное нападение на знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, 26-летняя обвиняемая в конце июня 2026 года узнала о наличии у знакомого денег, после чего совместно с 36-летним и 31-летним соучастниками стала требовать отдать их под угрозой применения насилия", - говорится в сообщении.Знакомый не согласился, тогда компания избила его, в том числе используя стеклянную бутылку, деревянный табурет и коробку. По заключению медиков, пострадавшему были причинены телесные повреждения средней степени тяжести.Деньги мужчина так и не отдал, злоумышленники ушли ни с чем. Они были задержаны полицией и сейчас находятся под стражей.Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Евпатории перед судом предстанет 50-летний местный житель по обвинению в убийстве отца. Преступление было совершено в начале июля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били вшестером: на Кубани вынесли приговоры по делу о двойном убийствеКрымчанин до смерти избил знакомого в пьяной ссоре – приговорСломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание жены

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2026

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закон и право, евпатория, крым, прокуратура республики крым, новости крыма