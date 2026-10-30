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Бензин в Крыму по фиксированной цене - где заправиться 30 октября
Бензин в Крыму по фиксированной цене - где заправиться 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Бензин в Крыму по фиксированной цене - где заправиться 30 октября
30 октября в Крыму моторное топливо по 100 рублей за литр будут продавать на автозаправочных станциях сетей "АТАН" и "ТЭС". Об этом сообщили в Минтопэнерго РК. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T07:39
2026-10-30T07:39
2026-10-30T07:39
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 30 октября в Крыму моторное топливо по 100 рублей за литр будут продавать на автозаправочных станциях сетей "АТАН" и "ТЭС". Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.На АЗС "АТАН" бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо будут продавать с 8 утра.С 14:00 на АЗС "ТЭС по трассе "Таврида" будет доступен бензин марки АИ-95 в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 бензин АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Керчи, Феодосии и Евпатории. А также в Сакском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и на Южном берегу Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма
Бензин в Крыму по фиксированной цене - где заправиться 30 октября
Бензин в Крыму по фиксированной цене в пятницу доступен в сетях АТАН и ТЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. 30 октября в Крыму моторное топливо по 100 рублей за литр будут продавать на автозаправочных станциях сетей "АТАН" и "ТЭС". Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.
На АЗС "АТАН" бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо будут продавать с 8 утра.
С 14:00 на АЗС "ТЭС по трассе "Таврида" будет доступен бензин марки АИ-95 в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 бензин АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Керчи, Феодосии и Евпатории. А также в Сакском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и на Южном берегу Крыма.
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