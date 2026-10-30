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Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены
Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены
Три человека погибли и 25 пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте. В числе пострадавших трое россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T14:22
2026-10-30T14:22
автобус
египет
дтп
происшествия
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 25 пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте. В числе пострадавших трое россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море.Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в пятницу, 30 октября, на 95-м километре трассы Рас-Гариб – Хургада.У пострадавших в основном ушибы и порезы, но есть и госпитализированные в тяжелом состоянии. Местные СМИ сообщили, что полиция задержала водителя грузовика.Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погиблиШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиТрое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
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4.7
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автобус, египет, дтп, происшествия, в мире, ii медиафорум стран-членов снг "развитие медиа в меняющемся мире", новости
Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены

Три человека погибли и 25 пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Египте

14:22 30.10.2026
 
© AP Photo / Hatem Moussa / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
© AP Photo / Hatem Moussa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 25 пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте. В числе пострадавших трое россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море.
Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в пятницу, 30 октября, на 95-м километре трассы Рас-Гариб – Хургада.
"В результате столкновения автобуса с грузовиком с песком погибли три человека, пострадали 25, в том числе иностранцы - трое россиян, итальянец и француз. Состояние туристов стабильное, нескольких из них выпишут из больницы в ближайшие часы", - сообщил источник.
У пострадавших в основном ушибы и порезы, но есть и госпитализированные в тяжелом состоянии. Местные СМИ сообщили, что полиция задержала водителя грузовика.
Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.
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АвтобусЕгипетДТППроисшествияВ миреII Медиафорум стран-членов СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"Новости
 
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