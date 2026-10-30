https://crimea.ria.ru/20261030/avtobus-s-turistami-vrezalsya-v-gruzovik-v-egipte-troe-chelovek-pogibli-i-25-raneny-1160653411.html

Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены

Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены

Три человека погибли и 25 пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте. В числе пострадавших трое россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T14:22

2026-10-30T14:22

2026-10-30T14:22

автобус

египет

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 25 пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте. В числе пострадавших трое россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море.Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в пятницу, 30 октября, на 95-м километре трассы Рас-Гариб – Хургада.У пострадавших в основном ушибы и порезы, но есть и госпитализированные в тяжелом состоянии. Местные СМИ сообщили, что полиция задержала водителя грузовика.Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны, погиб один человек, пострадали 23 человека, в том числе 18 школьников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погиблиШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиТрое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, египет, дтп, происшествия, в мире, ii медиафорум стран-членов снг "развитие медиа в меняющемся мире", новости