https://crimea.ria.ru/20261030/averbukha-i-plyuschenko-vnesli-v-antirossiyskuyu-bazu-gur-za-poezdki-v-krym-1160644161.html

Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым

Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года, хореографа и постановщика программ Илью... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T11:08

2026-10-30T11:08

2026-10-30T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года, хореографа и постановщика программ Илью Авербуха и еще семерых российских фигуристов внесли в антироссийскую базу главного управления разведки Украины. Соответствующие данные размещены на портале этой базы данных, пишет РИА Новости.В "черный список", кроме Плющенко и Авербуха, попали победительница Олимпийских игр и чемпионата Европы 2018 года Алина Загитова и еще шесть российских спортсменов.Так, Евгений Плющенко попал в базу украинского ГУР за поддержку спецоперации и посещение Крыма. Также фигуристу вменяют то, что он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.Алину Загитову украинская военная разведка обвиняет в том, что она снялась в видео общероссийского движения "Здоровое Отечество" и выступает в поддержку российского лидера.Ранее персональные данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за сотрудничество с минспорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья АвербухМировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льдуЕхать в Крым необходимо – Илья АвербухПереводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное управление разведки украины (гур), украина, крым, илья авербух, санкции, спорт, новости