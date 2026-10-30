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Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым
Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым
Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года, хореографа и постановщика программ Илью... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T11:08
2026-10-30T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года, хореографа и постановщика программ Илью Авербуха и еще семерых российских фигуристов внесли в антироссийскую базу главного управления разведки Украины. Соответствующие данные размещены на портале этой базы данных, пишет РИА Новости.В "черный список", кроме Плющенко и Авербуха, попали победительница Олимпийских игр и чемпионата Европы 2018 года Алина Загитова и еще шесть российских спортсменов.Так, Евгений Плющенко попал в базу украинского ГУР за поддержку спецоперации и посещение Крыма. Также фигуристу вменяют то, что он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.Алину Загитову украинская военная разведка обвиняет в том, что она снялась в видео общероссийского движения "Здоровое Отечество" и выступает в поддержку российского лидера.Ранее персональные данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за сотрудничество с минспорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья АвербухМировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льдуЕхать в Крым необходимо – Илья АвербухПереводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли на сайт "Миротворец"*
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главное управление разведки украины (гур), украина, крым, илья авербух, санкции, спорт, новости
Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым

Авербуха и еще восьмерых российских фигуристов внесли в антироссийскую базу ГУР

11:08 30.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗаслуженный мастер спора РФ Илья Авербух на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Севастополе
Заслуженный мастер спора РФ Илья Авербух на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, серебряного призера Олимпийских игр 2002 года, хореографа и постановщика программ Илью Авербуха и еще семерых российских фигуристов внесли в антироссийскую базу главного управления разведки Украины. Соответствующие данные размещены на портале этой базы данных, пишет РИА Новости.
В "черный список", кроме Плющенко и Авербуха, попали победительница Олимпийских игр и чемпионата Европы 2018 года Алина Загитова и еще шесть российских спортсменов.
Так, Евгений Плющенко попал в базу украинского ГУР за поддержку спецоперации и посещение Крыма. Также фигуристу вменяют то, что он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
Алину Загитову украинская военная разведка обвиняет в том, что она снялась в видео общероссийского движения "Здоровое Отечество" и выступает в поддержку российского лидера.
Основанием для внесения в список ГУР Ильи Авербуха стало то, что он, среди прочего, поддерживает политику Владимира Путина, критиковал решение о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям, посещал Крым и выступил с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году.
Ранее персональные данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за сотрудничество с минспорта Крыма.
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Главное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаКрымИлья АвербухСанкцииСпортНовости
 
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