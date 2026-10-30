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Аварийное отключение: центр Симферополя обесточен
Аварийное отключение: центр Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Аварийное отключение: центр Симферополя обесточен
Днем в пятницу, 30 октября, центр Симферополя остался без света. Произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T16:25
2026-10-30T16:25
2026-10-30T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 30 октября, центр Симферополя остался без света. Произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили на предприятии "Крымэнерго".В частности, обесточены проспект Кирова, улицы Гоголя, Горького, Екатерининская, Желябовая, Жуковского, Козлова, Маяковского, Пушкина, Самокиша, Толстого; переулки Колхозный, Коммунальный, Пионерский и прилегающие к ним улицы и переулки.Ранее сообщалось, что из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. На предприятии "Крымэнерго" заявили, что в регионе невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограниченияКак восстанавливают энергосети Крыма и соседних регионовДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей
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Аварийное отключение: центр Симферополя обесточен
Центр Симферополя обесточен - Крымэнерго