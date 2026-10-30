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Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
Вооруженные силы РФ нанесли 11 ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине. Статистику за неделю приводит Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T12:09
2026-10-30T12:09
2026-10-30T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли 11 ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине. Статистику за неделю приводит Минобороны России.Также поражены цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву и области: что пораженоУдары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетикиСудно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
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Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
ВС России нанесли 11 ударов по работающим на ВСУ объектам на Украине - Минобороны