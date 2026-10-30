Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261030/armiya-rossii-nanesla-11-razrushitelnykh-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy--1160647267.html
Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
Вооруженные силы РФ нанесли 11 ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине. Статистику за неделю приводит Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T12:09
2026-10-30T12:09
удары по украине
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли 11 ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине. Статистику за неделю приводит Минобороны России.Также поражены цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву и области: что пораженоУдары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетикиСудно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2a272a63fad43da4f5f32689b5077af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины

ВС России нанесли 11 ударов по работающим на ВСУ объектам на Украине - Минобороны

12:09 30.10.2026
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли 11 ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине. Статистику за неделю приводит Минобороны России.
"С 24 по 30 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Также поражены цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированный удар по Киеву и области: что поражено
Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики
Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
 
Удары по УкраинеУкраинаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы
12:19Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%
12:09Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
12:01Машина скорой помощи сбила пешехода в Симферополе
11:49Киев без света: введены аварийные отключения
11:37В Крыму от гриппа прививку сделали более 460 тысяч человек
11:29Массированная атака дронов на Москву: задержаны почти 100 авиарейсов
11:20Двое погибших: жителя Адыгеи осудили за смертельное ДТП в Крыму
11:08Авербуха и Плющенко внесли в антироссийскую базу ГУР за поездки в Крым
10:50Севастопольский госуниверситет расширят за 7 млрд рублей
10:39Магнитная буря идет к Земле
10:28В Ялте появится современный университетский кампус
10:19Ремонт седьмой больницы в Симферополе – как идут работы
10:07Более 1000 украинских дронов уничтожены над 19 регионами России
10:02В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей
09:59ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске
09:45Массированный удар по Киеву и области: что поражено
09:37Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках
09:29Годовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
09:20Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках
Лента новостейМолния