https://crimea.ria.ru/20261030/armiya-rossii-nanesla-11-razrushitelnykh-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy--1160647267.html

Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины

Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Армия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли 11 ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине. Статистику за неделю приводит Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T12:09

2026-10-30T12:09

2026-10-30T12:09

удары по украине

украина

новости сво

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вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли 11 ударов по связанным с ВСУ объектам на Украине. Статистику за неделю приводит Минобороны России.Также поражены цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Киеву и области: что пораженоУдары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетикиСудно с грузом для ВСУ поражено в Черном море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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