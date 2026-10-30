https://crimea.ria.ru/20261030/aksenov-poruchil-proverit-vse-upravlyayuschie-kompanii-v-krymu-1160654576.html

Аксенов поручил проверить все управляющие компании в Крыму

Аксенов поручил проверить все управляющие компании в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Аксенов поручил проверить все управляющие компании в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал должностным лицам служебные расследования и увольнения за игнорирование или "перекидывание" обращений крымчан. Об этом он... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T14:55

2026-10-30T14:55

2026-10-30T14:55

сергей аксенов

жкх крыма и севастополя

новости крыма

крым

инспекция по жилищному надзору республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал должностным лицам служебные расследования и увольнения за игнорирование или "перекидывание" обращений крымчан. Об этом он заявил по итогам совещания по вопросам работы с обращениями граждан в муниципалитетах республики.По его словам, в период с 23 по 29 октября на имя главы республики поступило 2131 обращение, большинство из которых касались вопросов ЖКХ, работы управляющих компаний, движения общественного транспорта."Основной задачей на сегодняшний день является установление коммуникации между управляющими организациями, администрациями и ресурсоснабжающими организациями. К сожалению, "футбол" продолжается, это видно по обращениям. Также фиксируется затягивание по времени – некоторые вопросы не решаются по 2-3 недели, на ряд обращений вообще нет никакой реакции", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.В этой связи глава региона предупредил, что должностным лицам, где бы они ни работали, запрещено давать людям ответ "это не моя тема, не мое направление". Поручил в течение следующей недели организовать маршрутизацию, передачу обращений граждан на тот уровень, на котором принимаются конкретные решения.Республиканской Инспекции по жилнадзору он поручил провести проверку всех управляющих организаций, проконтролировать установление размера платы за содержание домов. Для этого – определить специалиста-аудитора. Тариф должен соответствовать объему и частоте выполняемых работ, подчеркнул глава Крыма.На прошлой неделе Аксенов уже констатировал отсутствие позитивной динамики в отработке обращений граждан по вопросам ЖКХ в Крыму и обещал виновным дисциплинарные взыскания и последующие увольнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновникамиБудет "разбор полетов": Аксенов возмутился безразличием чиновников в КрымуКадровые ротации в Крыму: Аксенов сменил глав двух муниципалитетов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, инспекция по жилищному надзору республики крым