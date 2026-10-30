https://crimea.ria.ru/20261030/250-geroicheskikh-dney-oborona-sevastopolya-v-tsifrakh-i-faktakh-1141462975.html

250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах

250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 30.10.2026

250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах

22 июня 1941 года Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота – одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T07:27

2026-10-30T07:27

2026-10-30T07:27

инфографика

севастополь

крым в истории: секреты, факты, фото

великая отечественная война

история

оборона севастополя (1941-1942 гг.)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота – одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. К середине сентября немецкие войска вышли к Крымскому полуострову, предприняли попытку овладеть Севастополем, но были остановлены частями Севастопольского гарнизона.30 октября 1941 года началась героическая Оборона Севастополя. Защитникам города противостояли превосходящие силы врага – отборные соединения 11‑й немецкой армии Манштейна и румынские дивизии.250 дней мужества советских солдат и жителей города, три оборонные линии, 15 тысяч севастопольцев в рядах народного ополчения – одна из самых тяжелых войсковых операций, героическая страница в судьбе легендарного города-героя – Оборона Севастополя в цифрах и фактах –Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеПанорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссозданияГероическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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