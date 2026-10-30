Рейтинг@Mail.ru
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261030/250-geroicheskikh-dney-oborona-sevastopolya-v-tsifrakh-i-faktakh-1141462975.html
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 30.10.2026
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
22 июня 1941 года Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота – одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T07:27
2026-10-30T07:27
инфографика
севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
история
оборона севастополя (1941-1942 гг.)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111613/17/1116131778_0:18:1024:594_1920x0_80_0_0_b95745105133a98f6ae1e04d7de52c87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота – одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. К середине сентября немецкие войска вышли к Крымскому полуострову, предприняли попытку овладеть Севастополем, но были остановлены частями Севастопольского гарнизона.30 октября 1941 года началась героическая Оборона Севастополя. Защитникам города противостояли превосходящие силы врага – отборные соединения 11‑й немецкой армии Манштейна и румынские дивизии.250 дней мужества советских солдат и жителей города, три оборонные линии, 15 тысяч севастопольцев в рядах народного ополчения – одна из самых тяжелых войсковых операций, героическая страница в судьбе легендарного города-героя – Оборона Севастополя в цифрах и фактах –Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеПанорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссозданияГероическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111613/17/1116131778_104:0:920:612_1920x0_80_0_0_b20fe4939e33d188775689157946f38c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, история, оборона севастополя (1941-1942 гг.), инфографика
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах

Оборона Севастополя в инфографике РИА Новости Крым

07:27 30.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота – одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. К середине сентября немецкие войска вышли к Крымскому полуострову, предприняли попытку овладеть Севастополем, но были остановлены частями Севастопольского гарнизона.
30 октября 1941 года началась героическая Оборона Севастополя. Защитникам города противостояли превосходящие силы врага – отборные соединения 11‑й немецкой армии Манштейна и румынские дивизии.
250 дней мужества советских солдат и жителей города, три оборонные линии, 15 тысяч севастопольцев в рядах народного ополчения – одна из самых тяжелых войсковых операций, героическая страница в судьбе легендарного города-героя – Оборона Севастополя в цифрах и фактах –Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. в инфографике РИА Новости Крым.
Оборона Севастополя 1941-1942 год. ИнфографикаОборона Севастополя 1941-1942 год. Инфографика
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе
Панорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссоздания
Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
 
ИнфографикаСевастопольКрым в истории: секреты, факты, фотоВеликая Отечественная войнаИсторияОборона Севастополя (1941-1942 гг.)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Два человека погибли при разминировании дороги в Алешках
09:29Годовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
09:20Колонна гуманитарной помощи из 25 автобусов организована в Алешках
09:06На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
08:5820-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену
08:53Гуманитарная миссия в Алешках: в город прибыли 50 иностранных журналистов
08:47В Севастополе открыли пешеходную часть на Адмирала Октябрьского
08:38Новости Крыма на утро 30 октября
08:26По инициативе Крыма дельфинарии освободят от уплаты НДС с 2027 года
08:14Удары по Украине: разбиты заводы ВПК и объекты энергетики
08:08Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона
07:59Землетрясение произошло под Полтавой – что известно
07:47Очередной массированный налет на Москву и область: ПВО сбила 862 беспилотника
07:39Бензин в Крыму по фиксированной цене - где заправиться 30 октября
07:27250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
07:02Трассу М-4 "Дон" подготовили к зиме
06:45"Морским судам быть!": в России отмечают основание военно-морского флота
06:27Крупнейшая криптовалютная биржа подверглась хакерской атаке: биткоин обвалился
06:04Рекордные ливни в Крыму – сколько воды накопили водохранилища полуострова
00:01Дождь и ветер: погода в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния