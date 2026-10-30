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250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах - РИА Новости Крым, 30.10.2026
250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
22 июня 1941 года Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота – одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T07:27
2026-10-30T07:27
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севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
история
оборона севастополя (1941-1942 гг.)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота – одним из первых советских городов подвергся налету немецко-фашистской авиации. К середине сентября немецкие войска вышли к Крымскому полуострову, предприняли попытку овладеть Севастополем, но были остановлены частями Севастопольского гарнизона.30 октября 1941 года началась героическая Оборона Севастополя. Защитникам города противостояли превосходящие силы врага – отборные соединения 11‑й немецкой армии Манштейна и румынские дивизии.250 дней мужества советских солдат и жителей города, три оборонные линии, 15 тысяч севастопольцев в рядах народного ополчения – одна из самых тяжелых войсковых операций, героическая страница в судьбе легендарного города-героя – Оборона Севастополя в цифрах и фактах –Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеПанорама "Оборона Севастополя" – инфографика к 70-летию воссозданияГероическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
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250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
Оборона Севастополя в инфографике РИА Новости Крым