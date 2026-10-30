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20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену
20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 30.10.2026
20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену
Житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T08:58
2026-10-30T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.Как выяснили силовики, задержанный сам связался с представителями украинской террористической организации и по заданию куратора передавал информацию об объектах Минобороны России на Крымском полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсииФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену
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20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену

ФСБ задержала 20-летнего жителя Севастополя по подозрению в госизмене

08:58 30.10.2026 (обновлено: 09:35 30.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2006 г.р., подозреваемого в государственной измене", - говорится в сообщении.
Как выяснили силовики, задержанный сам связался с представителями украинской террористической организации и по заданию куратора передавал информацию об объектах Минобороны России на Крымском полуострове.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Госизмена
 
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