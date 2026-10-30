https://crimea.ria.ru/20261030/20-letnego-zhitelya-sevastopolya-zaderzhali-za-gosizmenu-1160638995.html
20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену
20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 30.10.2026
20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену
Житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T08:58
2026-10-30T08:58
2026-10-30T09:35
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1e/1160640295_0:1:1069:602_1920x0_80_0_0_5ce8b64910c2fcaf02efa7eea8f300e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.Как выяснили силовики, задержанный сам связался с представителями украинской террористической организации и по заданию куратора передавал информацию об объектах Минобороны России на Крымском полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсииФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1e/1160640295_133:0:937:603_1920x0_80_0_0_960d061c2d7a5932084f94f5ca185323.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, видео
20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену
ФСБ задержала 20-летнего жителя Севастополя по подозрению в госизмене
08:58 30.10.2026 (обновлено: 09:35 30.10.2026)