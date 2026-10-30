https://crimea.ria.ru/20261030/20-letnego-zhitelya-sevastopolya-zaderzhali-za-gosizmenu-1160638995.html

20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену

20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 30.10.2026

20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену

Житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T08:58

2026-10-30T08:58

2026-10-30T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Житель Севастополя задержан за передачу данных о российских военных объектах Украине. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.Как выяснили силовики, задержанный сам связался с представителями украинской террористической организации и по заданию куратора передавал информацию об объектах Минобороны России на Крымском полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик" за теракты и диверсииФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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