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Житель Евпатории задушил родного отца - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Житель Евпатории задушил родного отца
Житель Евпатории задушил родного отца - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Житель Евпатории задушил родного отца
В Евпатории перед судом предстанет 50-летний местный житель по обвинению в убийстве отца. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T14:10
2026-10-29T14:10
убийство
евпатория
крым
закон и право
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории перед судом предстанет 50-летний местный житель по обвинению в убийстве отца. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Мужчина избил родителя, а затем придушил и оставил его лежать без сознания. Тело пенсионера обнаружили на следующий день. Экспертиза показала, что смерь наступила в результате механической асфиксии.Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Материалы дела направлены в суд.Ранее сообщалось, что житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт судаКрымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину
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РИА Новости Крым
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убийство, евпатория, крым, закон и право, прокуратура республики крым
Житель Евпатории задушил родного отца

50-летний житель Евпатории предстанет перед судом за убийство отца

14:10 29.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Евпатории перед судом предстанет 50-летний местный житель по обвинению в убийстве отца. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"По версии следствия, в начале июля 2025 года между обвиняемым и его отцом возникла ссора на почве злоупотребления последним спиртными напитками, а также ненадлежащего поведения в отношении матери обвиняемого", - говорится в сообщении.
Мужчина избил родителя, а затем придушил и оставил его лежать без сознания. Тело пенсионера обнаружили на следующий день. Экспертиза показала, что смерь наступила в результате механической асфиксии.
Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Материалы дела направлены в суд.
Ранее сообщалось, что житель Севастополя объявлен в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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УбийствоЕвпаторияКрымЗакон и правоПрокуратура Республики Крым
 
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