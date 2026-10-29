https://crimea.ria.ru/20261029/zelenskiy-u-vlasti-potratil-na-vsu-pochti-300-mlrd-dollarov-1160604305.html

Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов

Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов

Украина потратила на финансирование своей армии и флота почти 300 миллиарда долларов с того времени, когда страну возглавил Владимир Зеленский. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T09:10

2026-10-29T09:10

2026-10-29T09:10

украина

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

финансирование

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Украина потратила на финансирование своей армии и флота почти 300 миллиарда долларов с того времени, когда страну возглавил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов Украины. При этом отмечается, что в сумму не входит стоимость вооружения, которое Украина получает от западных спонсоров. Как следует из данных министерства финансов Украины, сумма до конца 2026 года станет больше – на нужды ВСУ планируют перечислить еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов. При предполагаемом дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в 2027 году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта. Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов, гласят данные аналитики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым: Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правдуПризывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), финансирование, новости