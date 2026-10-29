https://crimea.ria.ru/20261029/zelenskiy-u-vlasti-potratil-na-vsu-pochti-300-mlrd-dollarov-1160604305.html
Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов
Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов
Украина потратила на финансирование своей армии и флота почти 300 миллиарда долларов с того времени, когда страну возглавил Владимир Зеленский. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T09:10
2026-10-29T09:10
2026-10-29T09:10
украина
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
финансирование
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1c/1158049769_0:56:1065:655_1920x0_80_0_0_276331363ea9e1f9ad949feb648aa907.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Украина потратила на финансирование своей армии и флота почти 300 миллиарда долларов с того времени, когда страну возглавил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов Украины. При этом отмечается, что в сумму не входит стоимость вооружения, которое Украина получает от западных спонсоров. Как следует из данных министерства финансов Украины, сумма до конца 2026 года станет больше – на нужды ВСУ планируют перечислить еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов. При предполагаемом дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в 2027 году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта. Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов, гласят данные аналитики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым: Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правдуПризывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/1c/1158049769_59:0:1006:710_1920x0_80_0_0_e37f86b5d90101b8ed12bc99d9d45b96.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), финансирование, новости
Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов
Украина при Зеленском потратила на ВСУ более 290 миллиардов долларов - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Украина потратила на финансирование своей армии и флота почти 300 миллиарда долларов с того времени, когда страну возглавил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов Украины.
"Начиная с июня 2019 года, то есть после начала срока полномочий Зеленского в конце мая 2019, до августа 2026 года Киев выделил на содержание ВСУ 11356 миллиарда гривен. В пересчете по среднегодовому курсу гривны к доллару для каждого соответствующего периода эта сумма эквивалента 290,44 миллиарда долларам", - говорится в новости агентства.
При этом отмечается, что в сумму не входит стоимость вооружения, которое Украина получает от западных спонсоров. Как следует из данных министерства финансов Украины, сумма до конца 2026 года станет больше – на нужды ВСУ планируют перечислить еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов.
При предполагаемом дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в 2027 году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта.
Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов, гласят данные аналитики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: