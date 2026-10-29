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Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов
Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов
Украина потратила на финансирование своей армии и флота почти 300 миллиарда долларов с того времени, когда страну возглавил Владимир Зеленский. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T09:10
2026-10-29T09:10
украина
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
финансирование
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Украина потратила на финансирование своей армии и флота почти 300 миллиарда долларов с того времени, когда страну возглавил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов Украины. При этом отмечается, что в сумму не входит стоимость вооружения, которое Украина получает от западных спонсоров. Как следует из данных министерства финансов Украины, сумма до конца 2026 года станет больше – на нужды ВСУ планируют перечислить еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов. При предполагаемом дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в 2027 году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта. Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов, гласят данные аналитики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым: Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правдуПризывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 лет
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), финансирование, новости
Зеленский у власти потратил на ВСУ почти 300 млрд долларов

Украина при Зеленском потратила на ВСУ более 290 миллиардов долларов - СМИ

09:10 29.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Украина потратила на финансирование своей армии и флота почти 300 миллиарда долларов с того времени, когда страну возглавил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов Украины.
"Начиная с июня 2019 года, то есть после начала срока полномочий Зеленского в конце мая 2019, до августа 2026 года Киев выделил на содержание ВСУ 11356 миллиарда гривен. В пересчете по среднегодовому курсу гривны к доллару для каждого соответствующего периода эта сумма эквивалента 290,44 миллиарда долларам", - говорится в новости агентства.
При этом отмечается, что в сумму не входит стоимость вооружения, которое Украина получает от западных спонсоров. Как следует из данных министерства финансов Украины, сумма до конца 2026 года станет больше – на нужды ВСУ планируют перечислить еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов.
При предполагаемом дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в 2027 году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта.
Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов, гласят данные аналитики.
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УкраинаВладимир ЗеленскийВСУ (Вооруженные силы Украины)ФинансированиеНовости
 
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