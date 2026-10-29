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Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках
Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках
Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено, гуманитарный конвой готов к отправке, сообщила уполномоченный по правам человека в России... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T21:16
2026-10-29T21:16
2026-10-29T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено, гуманитарный конвой готов к отправке, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.И сообщила, что дальнейшие действия координируются вместе с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США. На месте также работают журналисты – они смогут лично пообщаться с жителями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алешки, херсонская область, новости, яна лантратова, россия
Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках
Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках – Лантратова
21:16 29.10.2026 (обновлено: 21:22 29.10.2026)