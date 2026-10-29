https://crimea.ria.ru/20261029/zaversheno-razminirovanie-marshrutov-dlya-missii-v-aleshkakh-1160632201.html

Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках

Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Завершено разминирование маршрутов для миссии в Алешках

Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено, гуманитарный конвой готов к отправке, сообщила уполномоченный по правам человека в России... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T21:16

2026-10-29T21:16

2026-10-29T21:22

алешки

херсонская область

новости

яна лантратова

россия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160619596_0:0:1691:951_1920x0_80_0_0_19d7b15b96ba77e388c03de40e51535c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено, гуманитарный конвой готов к отправке, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.И сообщила, что дальнейшие действия координируются вместе с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США. На месте также работают журналисты – они смогут лично пообщаться с жителями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261029/gumanitarnaya-operatsiya-v-aleshkakh---putin-rasskazal-glavnoe-o-situatsii-1160616460.html

алешки

херсонская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, новости, яна лантратова, россия