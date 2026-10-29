https://crimea.ria.ru/20261029/zakonodateli-yuga-rossii-podderzhali-initsiativu-kryma-deregulirovat-biznes-1160584459.html

Законодатели Юга России поддержали инициативу Крыма дерегулировать бизнес

Законодатели Юга России поддержали инициативу Крыма дерегулировать бизнес - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Законодатели Юга России поддержали инициативу Крыма дерегулировать бизнес

Законодатели Юга России поддержали инициативу парламента Крыма дерегулировать бизнес в условиях ЧС. О том, какие меры для снижения административного давления на РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T06:07

2026-10-29T06:07

2026-10-29T06:07

ольга виноградова

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

режим чс

бизнес

крымский бизнес

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Законодатели Юга России поддержали инициативу парламента Крыма дерегулировать бизнес в условиях ЧС. О том, какие меры для снижения административного давления на предпринимателей предложены, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, анализируя итоги 45-й конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).По словам Виноградовой, крымских инициатив на конференции ЮРПА было много, и на комитете, который она возглавляет, Крым подготовил их пять из предложенных девяти. Большинство – для поддержки бизнеса в период ЧС.Одна из инициатив касается продления разрешенного периода отсрочки уплаты административного штрафа, который был вынесен предприятиям малого и среднего бизнеса.Поддержаны также новые предложения, касающиеся кредитных каникул для предпринимателей. Виноградова напомнила, что именно парламентарии Крыма были инициаторами вынесения этой темы на федеральный уровень несколько лет назад, а теперь выходят с инициативой доработать уже существующий закон."Тогда не было закона о возможности для бизнеса получать кредитные каникулы – был урегулирован вопрос только для физических лиц. Нас услышали. И сегодняшний день мы уже урегулируем то, что не учли благодаря опыту... в связи с введением чрезвычайной ситуации в Крыму... Действующий закон имеет ограничение: возможность кредитных каникул на 6 месяцев могут получить только те, у кого заключены договоры после 1 марта 2024 года. Мы предлагаем снять это ограничение", – рассказала Виноградова.Кроме того, Крым предложил учесть особенности работы ряда бюджетообразующих отраслей в период ЧС и продлить для них срок кредитных каникул."Чрезвычайная ситуация и работа наших ведущих отраслей, как сельское хозяйство, туризм показывают, что 6 месяцев недостаточно, чтобы выйти опять на точку экономического роста. Существует годовой принцип туристического сезона, посевной кампании, снятия урожая. Мы предлагаем увеличить этот срок с 6 до 18 месяцев, что позволит предприятиям исполнить свои обязательства", – пояснила парламентарий.Помимо этого, крымские парламентарии предложили федеральным законом включить действие режимов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в перечень смягчающих административную ответственность обстоятельств при рассмотрении дел об административных правонарушениях в сфере трудовых отношений.Суть инициативы сводится к тому, чтобы ослабить определенное административное давление на предпринимателей, связанное с жесткими сроками подачи определенных документов, отчетов, уведомлений и справок в условиях целого ряда ограничений, в том числе связанных с перебоями в работе энергетических сетей и сетей связи."Мы понимаем, что непредоставление их (документов – ред.) в срок – это не халатность. Это, к сожалению, на сегодняшний момент неожиданно возникающее и достаточно длительно длящееся ограничение по передаче информации. Смягчение административного наказания в сфере трудовых отношений в период действия режима чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера позволит снизить нагрузку от контрольных и надзорных органов на предпринимателей", – пояснила Виноградова.Все перечисленные инициативы очень актуальны как для Крыма сегодня, так и для соседних регионов, поэтому все они были поддержаны. И это именно тот случай, когда Крым снова может стать автором инициатив, полезных не только для ЮФО, а для всей страны, считает Виноградова.И в этом смысле Южно-Российская парламентская ассоциация, по словам Виноградовой, – это очень эффективный инструмент, благодаря которому законодателей из регионов слышат на федеральном уровне."Это мостик между федеральным центром и регионами, площадка объединения всех региональных инициатив, подкрепленных мнением коллег. Это единодушие и позволяет регионам быть услышанными и убедительными на федеральном уровне", – сказала она.У соседних с Крымом регионов и других субъектов Южного федерального округа есть свои особенности, но у всех есть и общие проблемы, что делает очень значимой такую совместную работу.И конференции ЮРПА, безусловно, очень важная, но только часть такой работы, поскольку мнениями коллеги из ЮФО законодатели Крым обмениваются в течение всего года, чтобы знать, как коллеги смотрят на решение тех или иных задач, стоящих перед парламентами в регионах, подчеркнула Виноградова."То есть это работа не одного дня, работа комплексная, сложная, потому что урегулирование каждой проблемы должно быть оценено с точки зрения и нормативных изменений, и финансовых обязательств, которые ложатся либо на региональный, либо на федеральный бюджет", – заключила депутат.Ранее сообщалось, что всего на конференции ЮРПА в октябре законодатели Юга России рассмотрели более 60 вопросов.Юбилейная, 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации прошла в Крыму, в Ялте 22 – 24 октября. На полуостров приехали делегаты от законодательных собраний субъектов Южного федерального округа (ЮФО), а также делегации Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и Абхазии. Итоговое пленарное заседание провел председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов Эксперт оценил изменения в Трудовой кодекс для родителей с детьми Хорошо, но мало: адвокат о законе для защиты сделок от "схемы Долиной"

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https://crimea.ria.ru/20261020/bolee-3-tysyach-predpriyatiy-kryma-poluchat-podderzhku-na-3-mlrd-rubley-1160345708.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга виноградова, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, режим чс, бизнес, крымский бизнес, закон и право