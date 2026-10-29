https://crimea.ria.ru/20261029/vyroslo-chislo-pogibshikh-v-zheleznodorozhnoy-katastrofe-v-ispanii-1160618748.html

Выросло число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании

Выросло число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Выросло число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании

Число жертв в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании выросло до 69. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание El Pais. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T13:33

2026-10-29T13:33

2026-10-29T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Число жертв в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании выросло до 69. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание El Pais.Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы.С 28 октября в стране объявлен трехдневный траур. Как отметил премьер-министр Испании Педро Санчес, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

испания

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, новости, поезд, железная дорога, происшествия