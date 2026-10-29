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Выросло число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании
Выросло число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Выросло число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании
Число жертв в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании выросло до 69. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание El Pais. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T13:33
2026-10-29T13:33
2026-10-29T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Число жертв в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании выросло до 69. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание El Pais.Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы.С 28 октября в стране объявлен трехдневный траур. Как отметил премьер-министр Испании Педро Санчес, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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испания, новости, поезд, железная дорога, происшествия
Выросло число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании
В железнодорожной катастрофе в Испании погибли 69 человек