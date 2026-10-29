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В Ялте увеличили число центров содействия населению - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Ялте увеличили число центров содействия населению
В Ялте увеличили число центров содействия населению - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Ялте увеличили число центров содействия населению
В Ялте расширили сеть центров содействия населению, где люди могут зарядить свои гаджеты в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила замглавы... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T16:12
2026-10-29T16:12
ялта
новости крыма
олег шевченко
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Ялте расширили сеть центров содействия населению, где люди могут зарядить свои гаджеты в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила замглавы администрации Ялты, врио главы горадминистрации Светлана Шевченко.Адреса:- Алупкинский дом культуры, ул. Братьев Говыриных, 15;- Гурзуфский дом культуры, ул. Артековская, 12;- Никитский поселковый клуб, Никита, 12;- Кореизский поселковый клуб, ул. Севастопольское шоссе, 4;- Симеизский поселковый клуб, ул. Советская, 48;- Форосский поселковый клуб, ул. Космонавтов, 6.Указанные центры содействия работают ежедневно с 9:00 до 20:00, здесь можно выдохнуть, пообщаться и просто побыть в спокойной атмосфере, добавила Шевченко.Ранее власти также сообщали, что в Ялте, Алупке и Кореизе работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения светаГде зарядить телефоны в Севастополе – адресаВ Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов
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ялта, новости крыма, олег шевченко, отключение электроэнергии
В Ялте увеличили число центров содействия населению

В Ялте открыли еще шесть центров содействия населению на случай отсутствия электричества

16:12 29.10.2026
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСЦентр содействия в Ялте
Центр содействия в Ялте
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Ялте расширили сеть центров содействия населению, где люди могут зарядить свои гаджеты в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила замглавы администрации Ялты, врио главы горадминистрации Светлана Шевченко.
"Расширяем сеть Центров содействия, где во время отключения электроэнергии можно зарядить телефоны. <…> Настоящие "островки комфорта" открыты в поселковых клубах Ялтинской централизованной клубной системы. Это тихие и уютные пространства, где можно не просто зарядить телефон, а пообщаться, почитать книгу, сыграть в настольную игру", – написала она в своем канале МАКС, поблагодарив всех, кто присоединился к организации этой работы.
Адреса:
- Алупкинский дом культуры, ул. Братьев Говыриных, 15;
- Гурзуфский дом культуры, ул. Артековская, 12;
- Никитский поселковый клуб, Никита, 12;
- Кореизский поселковый клуб, ул. Севастопольское шоссе, 4;
- Симеизский поселковый клуб, ул. Советская, 48;
- Форосский поселковый клуб, ул. Космонавтов, 6.
Указанные центры содействия работают ежедневно с 9:00 до 20:00, здесь можно выдохнуть, пообщаться и просто побыть в спокойной атмосфере, добавила Шевченко.
Ранее власти также сообщали, что в Ялте, Алупке и Кореизе работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.
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ЯлтаНовости КрымаОлег ШевченкоОтключение электроэнергии
 
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