https://crimea.ria.ru/20261029/v-yalte-uvelichili-chislo-tsentrov-sodeystviya-naseleniyu-1160624661.html

В Ялте увеличили число центров содействия населению

В Ялте увеличили число центров содействия населению - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Ялте увеличили число центров содействия населению

В Ялте расширили сеть центров содействия населению, где люди могут зарядить свои гаджеты в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила замглавы... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T16:12

2026-10-29T16:12

2026-10-29T16:12

ялта

новости крыма

олег шевченко

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Ялте расширили сеть центров содействия населению, где люди могут зарядить свои гаджеты в период отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила замглавы администрации Ялты, врио главы горадминистрации Светлана Шевченко.Адреса:- Алупкинский дом культуры, ул. Братьев Говыриных, 15;- Гурзуфский дом культуры, ул. Артековская, 12;- Никитский поселковый клуб, Никита, 12;- Кореизский поселковый клуб, ул. Севастопольское шоссе, 4;- Симеизский поселковый клуб, ул. Советская, 48;- Форосский поселковый клуб, ул. Космонавтов, 6.Указанные центры содействия работают ежедневно с 9:00 до 20:00, здесь можно выдохнуть, пообщаться и просто побыть в спокойной атмосфере, добавила Шевченко.Ранее власти также сообщали, что в Ялте, Алупке и Кореизе работают 30 пунктов содействия населению, где можно зарядить телефон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения светаГде зарядить телефоны в Севастополе – адресаВ Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, олег шевченко, отключение электроэнергии