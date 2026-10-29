В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Частный двухэтажный дом горит в Ялте на площади 100 квадратных метров, эвакуированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.К месту направлены три пожарно-спасательных автомобиля, служба пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, огонь локализован, проинформировали в МЧС.Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети, рассказали спасатели.На месте работают два звена газодымозащитной службы, всего для ликвидации пожара привлечены 18 человек и 4 единицы техники, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Частный двухэтажный дом горит в Ялте на площади 100 квадратных метров, эвакуированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
"В 12:05 (29 октября – ред.) поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного дома по адресу: Ялта, ул. Богдановича. Проведена разведка. По предварительным данным, три человека эвакуированы", – говорится в сообщении.
К месту направлены три пожарно-спасательных автомобиля, служба пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, огонь локализован, проинформировали в МЧС.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети, рассказали спасатели.
"В день происшествия семья приобрела новую стиральную машину и, запустив первую стирку, отправилась на кухню. Именно в этот момент, когда мощная бытовая техника работала без присмотра, в электросети мог возникнуть аварийный режим", – сообщили в МЧС.
На месте работают два звена газодымозащитной службы, всего для ликвидации пожара привлечены 18 человек и 4 единицы техники, добавили в ведомстве.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601