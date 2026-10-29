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В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди

В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди

Частный двухэтажный дом горит в Ялте на площади 100 квадратных метров, эвакуированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 29.10.2026

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2026-10-29T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Частный двухэтажный дом горит в Ялте на площади 100 квадратных метров, эвакуированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.К месту направлены три пожарно-спасательных автомобиля, служба пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, огонь локализован, проинформировали в МЧС.Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети, рассказали спасатели.На месте работают два звена газодымозащитной службы, всего для ликвидации пожара привлечены 18 человек и 4 единицы техники, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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