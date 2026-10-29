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В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди
В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди
Частный двухэтажный дом горит в Ялте на площади 100 квадратных метров, эвакуированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Частный двухэтажный дом горит в Ялте на площади 100 квадратных метров, эвакуированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.К месту направлены три пожарно-спасательных автомобиля, служба пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, огонь локализован, проинформировали в МЧС.Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети, рассказали спасатели.На месте работают два звена газодымозащитной службы, всего для ликвидации пожара привлечены 18 человек и 4 единицы техники, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, ялта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Ялте горит жилой дом – эвакуированы люди

В Крыму разгорелся пожар в жилом доме в Ялте – эвакуированы люди

12:34 29.10.2026 (обновлено: 13:13 29.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Частный двухэтажный дом горит в Ялте на площади 100 квадратных метров, эвакуированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

"В 12:05 (29 октября – ред.) поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного дома по адресу: Ялта, ул. Богдановича. Проведена разведка. По предварительным данным, три человека эвакуированы", – говорится в сообщении.

© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялте
Пожар в Ялте
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Пожар в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялте
Пожар в Ялте
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Пожар в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялте
Пожар в Ялте
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Пожар в Ялте
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Пожар в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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Пожар в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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Пожар в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
К месту направлены три пожарно-спасательных автомобиля, служба пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, огонь локализован, проинформировали в МЧС.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети, рассказали спасатели.
"В день происшествия семья приобрела новую стиральную машину и, запустив первую стирку, отправилась на кухню. Именно в этот момент, когда мощная бытовая техника работала без присмотра, в электросети мог возникнуть аварийный режим", – сообщили в МЧС.
На месте работают два звена газодымозащитной службы, всего для ликвидации пожара привлечены 18 человек и 4 единицы техники, добавили в ведомстве.
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