https://crimea.ria.ru/20261029/v-yalte-potushili-pozhar-v-dvukhetazhnom-zhilom-dome-1160623235.html
В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме
В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме
В Ялте потушили пожар, возникший, предварительно, из-за неисправности электропроводки в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T15:37
2026-10-29T15:37
2026-10-29T15:37
новости крыма
ялта
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f095d81ca81d58ae8d6852d37e9d293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В Ялте потушили пожар, возникший, предварительно, из-за неисправности электропроводки в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.Частный двухэтажный дом загорелся в четверг днем в Ялте, были эвакуированы три человека.Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети, рассказали в МЧС.На месте работали два звена газодымозащитной службы, всего для ликвидации пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab348a4171f7414779ffb9e04b2f73f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, ялта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме
Пожар в Ялте в жилом доме потушили крымские спасатели