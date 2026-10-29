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В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме
В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме
В Ялте потушили пожар, возникший, предварительно, из-за неисправности электропроводки в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T15:37
2026-10-29T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В Ялте потушили пожар, возникший, предварительно, из-за неисправности электропроводки в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.Частный двухэтажный дом загорелся в четверг днем в Ялте, были эвакуированы три человека.Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети, рассказали в МЧС.На месте работали два звена газодымозащитной службы, всего для ликвидации пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, ялта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме

Пожар в Ялте в жилом доме потушили крымские спасатели

15:37 29.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В Ялте потушили пожар, возникший, предварительно, из-за неисправности электропроводки в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
Частный двухэтажный дом загорелся в четверг днем в Ялте, были эвакуированы три человека.
"В 14.40 ликвидация", – проинформировали спасатели.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети, рассказали в МЧС.
На месте работали два звена газодымозащитной службы, всего для ликвидации пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.
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Новости КрымаЯлтаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
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