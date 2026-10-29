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В Турции обрушилась скала в нацпарке – есть погибшие и раненые
В Турции обрушилась скала в нацпарке – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Турции обрушилась скала в нацпарке – есть погибшие и раненые
В турецком Невшехире области Каппадокия в популярном у туристов национальном парке Гереме обрушился один из так называемых "волшебных дымоходов" – знаменитых... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T16:47
2026-10-29T16:47
2026-10-29T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В турецком Невшехире области Каппадокия в популярном у туристов национальном парке Гереме обрушился один из так называемых "волшебных дымоходов" – знаменитых природных скальных образований в форме столба. В результате происшествия есть погибшие и раненые. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.Как сообщил мэр Невшехира Хусейн Кек, по предварительным данным, два человека погибли и один пострадал.На место происшествия направлены многочисленные бригады медиков, полиции и поисково-спасательных служб. Идет разбор завалов, под которыми могут находиться люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, турция, происшествия
В Турции обрушилась скала в нацпарке – есть погибшие и раненые
В Турции при обрушении скалы в нацпарке погибли и ранены люди