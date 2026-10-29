https://crimea.ria.ru/20261029/v-ssha-na-yadernom-obekte-proizoshel-vybros-radiatsii-posle-pozhara-1160602759.html

В США на ядерном объекте произошел выброс радиации после пожара

В США на ядерном объекте произошел выброс радиации после пожара - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В США на ядерном объекте произошел выброс радиации после пожара

В США на ядерном объекте минэнерго Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина произошел пожар, на территории комплекса был объявлен режим ЧС. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T06:33

2026-10-29T06:33

2026-10-29T06:33

сша

пожар

происшествия

режим чс

ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В США на ядерном объекте минэнерго Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина произошел пожар, на территории комплекса был объявлен режим ЧС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал News 12.В то же время в администрации комплекса заявили, что радиоактивного загрязнения за пределами пострадавшего здания лаборатории и внешних границ всего ядерного комплекса зафиксировано не было.В районе комплекса ограничено движение железнодорожного, речного и воздушного транспорта. Жителям близлежащих районов было рекомендовано следить за сообщениями местных радиостанций и телеканалов.Спустя несколько часов режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее, был полностью отменен, заявила администрация комплекса."Режим чрезвычайной ситуации на объекте Саванна-Ривер был отменен в 21.45 (04.45 мск – ред.). Защитные меры сняты, а контрольно-пропускные пункты и баррикады на въездах на объект вновь открыты", - говорится в заявлении.Пожар в лаборатории Саванна-Ривер к настоящему моменту ликвидирован, а проведенные радиологические замеры не выявили обнаруживаемых уровней загрязнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пожар, происшествия, режим чс, ядерная энергетика