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В США на ядерном объекте произошел выброс радиации после пожара
В США на ядерном объекте произошел выброс радиации после пожара - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В США на ядерном объекте произошел выброс радиации после пожара
В США на ядерном объекте минэнерго Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина произошел пожар, на территории комплекса был объявлен режим ЧС. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T06:33
2026-10-29T06:33
2026-10-29T06:33
сша
пожар
происшествия
режим чс
ядерная энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В США на ядерном объекте минэнерго Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина произошел пожар, на территории комплекса был объявлен режим ЧС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал News 12.В то же время в администрации комплекса заявили, что радиоактивного загрязнения за пределами пострадавшего здания лаборатории и внешних границ всего ядерного комплекса зафиксировано не было.В районе комплекса ограничено движение железнодорожного, речного и воздушного транспорта. Жителям близлежащих районов было рекомендовано следить за сообщениями местных радиостанций и телеканалов.Спустя несколько часов режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее, был полностью отменен, заявила администрация комплекса."Режим чрезвычайной ситуации на объекте Саванна-Ривер был отменен в 21.45 (04.45 мск – ред.). Защитные меры сняты, а контрольно-пропускные пункты и баррикады на въездах на объект вновь открыты", - говорится в заявлении.Пожар в лаборатории Саванна-Ривер к настоящему моменту ликвидирован, а проведенные радиологические замеры не выявили обнаруживаемых уровней загрязнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, пожар, происшествия, режим чс, ядерная энергетика
В США на ядерном объекте произошел выброс радиации после пожара
В США на ядерном объекте произошел пожар с утечкой радиации
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В США на ядерном объекте минэнерго Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина произошел пожар, на территории комплекса был объявлен режим ЧС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал News 12.
"Инцидент на объекте Саванна-Ривер привел к объявлению локальной чрезвычайной ситуации в среду вечером. По данным администрации комплекса, в 17:39 (00:39 мск, 29 октября) поступило сообщение о пожаре в одном из помещений национальной лаборатории Саванна-Ривер, при этом произошел "нефильтрованный радиационный выброс на уровне земли", - сообщил телеканал.
В то же время в администрации комплекса заявили, что радиоактивного загрязнения за пределами пострадавшего здания лаборатории и внешних границ всего ядерного комплекса зафиксировано не было.
В районе комплекса ограничено движение железнодорожного, речного и воздушного транспорта. Жителям близлежащих районов было рекомендовано следить за сообщениями местных радиостанций и телеканалов.
Спустя несколько часов режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее, был полностью отменен, заявила администрация комплекса.
"Режим чрезвычайной ситуации на объекте Саванна-Ривер был отменен в 21.45 (04.45 мск – ред.). Защитные меры сняты, а контрольно-пропускные пункты и баррикады на въездах на объект вновь открыты", - говорится в заявлении.
Пожар в лаборатории Саванна-Ривер к настоящему моменту ликвидирован, а проведенные радиологические замеры не выявили обнаруживаемых уровней загрязнения.
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