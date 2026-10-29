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В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения
По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе снова введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T20:37
2026-10-29T20:37
2026-10-29T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе снова введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает Севастопольэнерго.До 21:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 1-й и 2-й очереди. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части, уточнили на предприятии.При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, предупредили в Севастопольэнерго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения
20:37 29.10.2026 (обновлено: 20:45 29.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе снова введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает Севастопольэнерго.
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Следуем графику "3 через 3", – говорится в сообщении.
До 21:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 1-й и 2-й очереди. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части, уточнили на предприятии.
При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, предупредили в Севастопольэнерго.
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