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В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения

По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе снова введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T20:37

2026-10-29T20:37

2026-10-29T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе снова введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает Севастопольэнерго.До 21:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 1-й и 2-й очереди. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части, уточнили на предприятии.При вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей. Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, предупредили в Севастопольэнерго.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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