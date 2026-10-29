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В Севастополе с начала отопительного сезона запустили 80% котельных

В Севастополе с начала отопительного сезона запустили 80% котельных - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Севастополе с начала отопительного сезона запустили 80% котельных

Несмотря на сложности в условиях ограничений электроэнергии из-за ударов киевского режима по энергообъектам Севастополю удалось зарезервировать необходимую... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T19:23

2026-10-29T19:23

2026-10-29T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на сложности в условиях ограничений электроэнергии из-за ударов киевского режима по энергообъектам Севастополю удалось зарезервировать необходимую мощность, чтобы начать отопительный сезон вовремя, и на сегодняшний день работает около 80% котельных города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире на канале СТВ.По словам Развожаева, враг постоянно меняет тактику, нанося удары по различным объектам энергосистемы, из-за чего возникают проблемы в электроснабжении, предсказать которые бывает сложно.Он отметил, что даже в условиях больших ограничений город постарался не сорвать график подключения котельных с началом отопительного сезона, для чего размеривалась мощность, и сегодня большая часть котельных запущена."Там требуются достаточно серьезные пусковые токи, особенно на большие котельные. Поэтому нами какое-то время эта мощность распределялась даже в условиях дефицита, чтобы котельные были запущены. Поэтому на сегодняшний момент все крупные уже запущены. И в принципе где-то 80% котельных города запущено", – сказал губернатор.Первым делом тепло пошло в социально значимые объекты – больницы, школы, детсады и прочее, а после уже в жилой массив. Управляющие компании продолжают работать с людьми, в домах которых возникли проблемы, отметил Развожаев.Такая работа, по его словам, продолжается на протяжении всего отопительного сезона."Но основные все проблемы все-таки пока в первый месяц работы, я думаю, постараемся устранить. Настоящая севастопольская зима, можно сказать, после Нового года или ближе к Новому году наступает. То есть пока еще более-менее теплая погода. Бывают еще теплые дни", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальнымПоесть либо обогреться: для 50 миллионов европейцев зима будет тяжелой

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, отопление, отопительный сезон, михаил развожаев