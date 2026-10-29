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В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции
В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции
В Севастополе будут готовить специалистов для Запорожской атомной станции в рамках целевых договоров, сообщает в четверг пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T22:40
2026-10-29T22:40
заэс (запорожская атомная электростанция)
атомная энергетика
севастопольский государственный университет (севгу)
севастополь
образование в крыму и севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут готовить специалистов для Запорожской атомной станции в рамках целевых договоров, сообщает в четверг пресс-служба ЗАЭС.По условиям договоров, ЗАЭС оплачивает обучение и проживание, а также выплачивает корпоративную стипендию независимо от формы финансирования обучения. Университет готовит специалистов по профильным инженерным направлениям. После получения диплома выпускники обязуются трудоустроиться на ЗАЭС и отработать не менее трех лет.В марте в Севастопольском государственном университете запустили тренажер реактора ВВЭР-1000 для подготовки специалистов Запорожской АЭС. Тренажер представляет собой высокоточную цифровую модель энергоблока с отечественным программным обеспечением для обучения операторов и инженеров-технологов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практикуКакие специальности выбирают абитуриенты в КрымуСпециалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, образование в крыму и севастополе, новости севастополя
В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции

В Севастополе подписали целевые договоры на подготовку будущих атомщиков для ЗАЭС

22:40 29.10.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут готовить специалистов для Запорожской атомной станции в рамках целевых договоров, сообщает в четверг пресс-служба ЗАЭС.
"Запорожская АЭС, Севастопольский государственный университет и 91 студент первого курса заключили трехсторонние договоры. Для молодых людей это поддержка на протяжении учебы и гарантированное трудоустройство, для станции – подготовка нового поколения атомщиков", – проинформировали в пресс-службе.
По условиям договоров, ЗАЭС оплачивает обучение и проживание, а также выплачивает корпоративную стипендию независимо от формы финансирования обучения. Университет готовит специалистов по профильным инженерным направлениям. После получения диплома выпускники обязуются трудоустроиться на ЗАЭС и отработать не менее трех лет.
В марте в Севастопольском государственном университете запустили тренажер реактора ВВЭР-1000 для подготовки специалистов Запорожской АЭС. Тренажер представляет собой высокоточную цифровую модель энергоблока с отечественным программным обеспечением для обучения операторов и инженеров-технологов.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Атомная энергетикаСевастопольский государственный университет (СевГУ)СевастопольОбразование в Крыму и СевастополеНовости Севастополя
 
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