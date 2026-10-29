https://crimea.ria.ru/20261029/v-sevastopole-podgotovyat-sotnyu-spetsialistov-dlya-zaes-za-schet-stantsii-1160615239.html

В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции

В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Севастополе подготовят сотню специалистов для ЗАЭС за счет станции

В Севастополе будут готовить специалистов для Запорожской атомной станции в рамках целевых договоров, сообщает в четверг пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T22:40

2026-10-29T22:40

2026-10-29T22:40

заэс (запорожская атомная электростанция)

атомная энергетика

севастопольский государственный университет (севгу)

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут готовить специалистов для Запорожской атомной станции в рамках целевых договоров, сообщает в четверг пресс-служба ЗАЭС.По условиям договоров, ЗАЭС оплачивает обучение и проживание, а также выплачивает корпоративную стипендию независимо от формы финансирования обучения. Университет готовит специалистов по профильным инженерным направлениям. После получения диплома выпускники обязуются трудоустроиться на ЗАЭС и отработать не менее трех лет.В марте в Севастопольском государственном университете запустили тренажер реактора ВВЭР-1000 для подготовки специалистов Запорожской АЭС. Тренажер представляет собой высокоточную цифровую модель энергоблока с отечественным программным обеспечением для обучения операторов и инженеров-технологов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практикуКакие специальности выбирают абитуриенты в КрымуСпециалистов для Запорожской АЭС обучают в Севастополе

заэс (запорожская атомная электростанция)

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, образование в крыму и севастополе, новости севастополя