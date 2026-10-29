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В Севастополе почтили память экипажа линкора "Новороссийск"
В Севастополе почтили память экипажа линкора "Новороссийск" - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Севастополе почтили память экипажа линкора "Новороссийск"
Память экипажа линкора "Новороссийск" почтили в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T16:57
2026-10-29T16:57
2026-10-29T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Память экипажа линкора "Новороссийск" почтили в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя.В ночь с 28 на 29 октября 1955 года после мощного взрыва в Севастопольской бухте затонул флагманский корабль Черноморского флота – по официальным данным, погибли более 600 моряков, напомнили в пресс-службе.Подвиг моряков остается частью живой истории Севастополя и примером для новых поколений защитников Отечества, уверены в правительстве города-героя.29 октября 2026 года исполняется 71 год со дня гибели линкора "Новороссийск". Осенью 1955 года флагман черноморской эскадры советского военно-морского флота линейный корабль (линкор) "Новороссийск" затонул в Северной бухте Севастополя.Линкор "Новороссийск", который до 1949 года носил имя "Джулио Чезаре" ("Юлий Цезарь") был заложен в 1910 году на верфи "Ансальдо" в Генуе (Италия), спущен на воду в 1911 году, вступил в состав военно-морских сил (ВМС) Италии в 1913 году. Корабль участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. После модернизации, проведенной в 1933-1937 годах, водоизмещение линкора составляло 29 тысяч тонн, скорость хода 28 узлов (51,9 километра в час).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"ЧП и гибель кораблей отечественного флота: страницы трагической хроникиОн ввел традицию празднования Дня ВМФ: что еще известно о Николае Кузнецове
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севастополь, новости севастополя, линкор "новороссийск", память
В Севастополе почтили память экипажа линкора "Новороссийск"
В Севастополе на Графской пристани почтили память экипажа линкора "Новороссийск"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Память экипажа линкора "Новороссийск" почтили в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя.
"В Севастополе почтили память экипажа линкора "Новороссийск". Церемония прошла на Графской пристани. <…> Память погибших пришли почтить ветераны боевых действий, представители департамента внутренней политики, нахимовцы и юные спортсмены клуба "Победа", – говорится в сообщении.
В ночь с 28 на 29 октября 1955 года после мощного взрыва в Севастопольской бухте затонул флагманский корабль Черноморского флота – по официальным данным, погибли более 600 моряков, напомнили в пресс-службе.
Подвиг моряков остается частью живой истории Севастополя и примером для новых поколений защитников Отечества, уверены в правительстве города-героя.
29 октября 2026 года исполняется 71 год со дня гибели линкора
"Новороссийск". Осенью 1955 года флагман черноморской эскадры советского военно-морского флота линейный корабль (линкор) "Новороссийск" затонул в Северной бухте Севастополя.
Линкор "Новороссийск", который до 1949 года носил имя "Джулио Чезаре" ("Юлий Цезарь") был заложен в 1910 году на верфи "Ансальдо" в Генуе (Италия), спущен на воду в 1911 году, вступил в состав военно-морских сил (ВМС) Италии в 1913 году. Корабль участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. После модернизации, проведенной в 1933-1937 годах, водоизмещение линкора составляло 29 тысяч тонн, скорость хода 28 узлов (51,9 километра в час).
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