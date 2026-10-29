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В Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения
В Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения
В Севастополе завершают разработку региональной программы, благодаря которой жители и бизнес смогут получить частичную компенсацию затрат на покупку автономного РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T21:55
2026-10-29T21:55
новости севастополя
севастополь
электроэнергия
выплаты и компенсации
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе завершают разработку региональной программы, благодаря которой жители и бизнес смогут получить частичную компенсацию затрат на покупку автономного энергетического оборудования. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в прямом эфире на канале Севастопольского телевидения.По словам Развожаева, "бизнес энерговооружается", и сейчас уже идет прием заявок от предпринимателей на участие в программе, которая предусматривает компенсацию части затрат для установки энергетического оборудования, и в ближайшее время будет запущена для жителей.Он напомнил, что программа предполагает возмещение части расходов на приобретение энергогенерирующего оборудования, в том числе солнечных батарей, полупромышленных пауэрбанков и прочих альтернативных источников электроэнергии.Губернатор отметил, что эта региональная программа недешевая, поэтому требует федеральной поддержки."Я все-таки хочу добиться и финансирования, и запуска программы, когда люди покупают то, что им более подходит по цене или по мощности и получают просто финансовую компенсацию. Я настроен эту программу в Севастополе довести до логического завершения. Но, еще раз говорю, конечно, это не дешевая программа", – сказал глава города.При этом в городе заработает и федеральная инициатива под патронатом Минэнерго, в рамках централизованно закупленное оборудование будут продавать жителям Севастополя, как и всего Крыма "в одной из федеральных структур, работающих на полуострове", добавил он.О том, что в Севастополе планируются разработать программу государственной поддержки жителей для приобретения автономных источников электроснабжения Развожаев сообщал в июле текущего года. Тогда глава города пообещал, что в рамках этой инициативы, которая ранее обсуждалась с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, власти намерены частично компенсировать расходы на покупку солнечных батарей и накопителей энергии для жителей многоквартирных и частных домов. Программу формируют по аналогии с социальной газификацией, и финансировать ее предполагается за счет средств как регионального, так и федерального бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России готовы к отопительному сезону почти на 100%Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальнымПоесть либо обогреться: для 50 миллионов европейцев зима будет тяжелой
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, выплаты и компенсации, михаил развожаев
В Севастополе компенсируют затраты на автономные источники электроснабжения

Развожаев анонсировал программу компенсации затрат на альтернативные источники энергии

21:55 29.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМодуль солнечной батареи
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе завершают разработку региональной программы, благодаря которой жители и бизнес смогут получить частичную компенсацию затрат на покупку автономного энергетического оборудования. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в прямом эфире на канале Севастопольского телевидения.
По словам Развожаева, "бизнес энерговооружается", и сейчас уже идет прием заявок от предпринимателей на участие в программе, которая предусматривает компенсацию части затрат для установки энергетического оборудования, и в ближайшее время будет запущена для жителей.
"Завершаем работу над программой... Уже в ближайшее время она будет запущена. Останется, конечно, еще дополнительно средства получить. Работаем с коллегами на федеральном уровне для этого, сейчас завершаем работу над этой задачей", – сказал Развожаев.
Он напомнил, что программа предполагает возмещение части расходов на приобретение энергогенерирующего оборудования, в том числе солнечных батарей, полупромышленных пауэрбанков и прочих альтернативных источников электроэнергии.
Губернатор отметил, что эта региональная программа недешевая, поэтому требует федеральной поддержки.
"Я все-таки хочу добиться и финансирования, и запуска программы, когда люди покупают то, что им более подходит по цене или по мощности и получают просто финансовую компенсацию. Я настроен эту программу в Севастополе довести до логического завершения. Но, еще раз говорю, конечно, это не дешевая программа", – сказал глава города.
При этом в городе заработает и федеральная инициатива под патронатом Минэнерго, в рамках централизованно закупленное оборудование будут продавать жителям Севастополя, как и всего Крыма "в одной из федеральных структур, работающих на полуострове", добавил он.

"И оно (оборудование – ред.) будет существенно дешевле... Я думаю, что в понедельник можно будет тоже с условиями этой программы ознакомиться", – подытожил Развожаев.

О том, что в Севастополе планируются разработать программу государственной поддержки жителей для приобретения автономных источников электроснабжения Развожаев сообщал в июле текущего года. Тогда глава города пообещал, что в рамках этой инициативы, которая ранее обсуждалась с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, власти намерены частично компенсировать расходы на покупку солнечных батарей и накопителей энергии для жителей многоквартирных и частных домов. Программу формируют по аналогии с социальной газификацией, и финансировать ее предполагается за счет средств как регионального, так и федерального бюджета.
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Новости СевастополяСевастопольЭлектроэнергияВыплаты и компенсацииМихаил Развожаев
 
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