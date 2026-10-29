https://crimea.ria.ru/20261029/v-sevastopole-agrarii-poluchili-bolee-polumilliarda-rubley-gospodderzhki-1160622090.html

В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки

В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки

32 сельхозпредприятия Севастополя получили более полумиллиарда господдержки на виноградники и технику с начала года. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T14:56

2026-10-29T14:56

2026-10-29T14:56

севастополь

новости севастополя

поддержка аграриев

господдержка

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 32 сельхозпредприятия Севастополя получили более полумиллиарда господдержки на виноградники и технику с начала года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На покупку винодельческого и сельхозоборудования в последнем отборе предприятия получили почти 100 миллионов рублей. Всего по региону закупили 77 единиц винодельческого оборудования и шесть единиц сельхозтехники, включая навесное. Кроме того, предприятиям субсидирована закладка новых виноградников на площади 272 гектара, из них 260 – заложены в этом году. Уходные работы провели почти на 2,5 тысячи гектаров, включая установку новых шпалер.Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахованияВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн виноградаКабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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