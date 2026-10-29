Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261029/v-sevastopole-agrarii-poluchili-bolee-polumilliarda-rubley-gospodderzhki-1160622090.html
В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки
В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки
32 сельхозпредприятия Севастополя получили более полумиллиарда господдержки на виноградники и технику с начала года. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T14:56
2026-10-29T14:56
севастополь
новости севастополя
поддержка аграриев
господдержка
михаил развожаев
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160621541_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_f54a61ee7274ac452e11345a87c81ec0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 32 сельхозпредприятия Севастополя получили более полумиллиарда господдержки на виноградники и технику с начала года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На покупку винодельческого и сельхозоборудования в последнем отборе предприятия получили почти 100 миллионов рублей. Всего по региону закупили 77 единиц винодельческого оборудования и шесть единиц сельхозтехники, включая навесное. Кроме того, предприятиям субсидирована закладка новых виноградников на площади 272 гектара, из них 260 – заложены в этом году. Уходные работы провели почти на 2,5 тысячи гектаров, включая установку новых шпалер.Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахованияВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн виноградаКабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160621541_355:215:1777:1281_1920x0_80_0_0_14830a306603822b800552d411e07069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, поддержка аграриев , господдержка, михаил развожаев
В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки

Сельхозпредприятия Севастополя получили более полумиллиарда рублей господдержки – власти

14:56 29.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВиноградник
Виноградник
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. 32 сельхозпредприятия Севастополя получили более полумиллиарда господдержки на виноградники и технику с начала года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В этом году на поддержку виноградарства в Севастополе направили 600 миллионов рублей. Субсидии на развитие молодых и плодоносящих виноградников распределили между 32 предприятиями; в прошлом году их было 29. Средства пошли на отечественные саженцы, закладку новых насаждений, уход за лозами, технику и винодельческое оборудование", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
На покупку винодельческого и сельхозоборудования в последнем отборе предприятия получили почти 100 миллионов рублей. Всего по региону закупили 77 единиц винодельческого оборудования и шесть единиц сельхозтехники, включая навесное. Кроме того, предприятиям субсидирована закладка новых виноградников на площади 272 гектара, из них 260 – заложены в этом году. Уходные работы провели почти на 2,5 тысячи гектаров, включая установку новых шпалер.
Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
В Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда
Кабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев
 
СевастопольНовости СевастополяПоддержка аграриевГосподдержкаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47В Турции обрушилась скала в нацпарке – есть погибшие и раненые
16:36Как вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджета
16:21Экстренное предупреждение: в Крыму в ночь на пятницу ожидаются ливни с грозами
16:12В Ялте увеличили число центров содействия населению
15:59Насмерть сбил пенсионера: в Феодосии будут судить водителя иномарки
15:48Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на трехлетку
15:37В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме
15:33Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенка
15:22В Крыму увеличили размер прожиточного минимума
15:10В Национальный календарь прививок включат новую вакцину
14:56В Севастополе аграрии получили более полумиллиарда рублей господдержки
14:37Для школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублей
14:20Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
14:10Житель Евпатории задушил родного отца
13:57Новости СВО: что происходит на линии фронта
13:46"Надо помочь людям": Зубков отправится в Алешки за домашними питомцами
13:33Выросло число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании
13:28Россия заинтересована в переносе некоторых производств в Африку
13:26ВТБ: объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18%
13:16В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию
Лента новостейМолния