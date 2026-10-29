https://crimea.ria.ru/20261029/v-serbii-proydet-povtornoe-golosovanie-na-53-uchastkakh-1160609114.html

В Сербии пройдет повторное голосование на 53 участках

В Сербии пройдет повторное голосование на 53 участках - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Сербии пройдет повторное голосование на 53 участках

Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии сообщила о своем решении провести повторное голосование на 53 участках на досрочных парламентских выборах... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T10:16

2026-10-29T10:16

2026-10-29T10:16

сербия

выборы

европа

политика

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160609281_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d1c5e7bcf59d543dbb1719b90a2846a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии сообщила о своем решении провести повторное голосование на 53 участках на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба РИК по итогам заседания в ночь на четверг, пишет РИА НовостиСогласно данным комиссии по итогам обработки 99,35% участков, коалиция "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича получает 38,97%, движение "Студенческий список – студенты побеждают" — 53,04%. Другие политические силы пока не преодолели барьер в 3%.По закону о выборах РИК Сербии должна объявить окончательные результаты голосования не позднее чем в течение 96 часов с момента получения всех протоколов участковых избирательных комиссий. В следующие 10 дней избирком должен распределить депутатские мандаты пропорционально полученному проценту голосов.Всего к выборам 25 октября РИК зарегистрировала 19 политических сил, которые претендовали на 250 мест в однопалатном парламенте. Впервые половину из участвующих в выборах политических сил представляют движения со статусом представителей национальных меньшинств, которым не надо преодолевать барьер в 3%.Политический обозреватель из Болгарии Ася Зуан высказал мнение, что победа оппозиции на парламентских выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям Белграда и Москвы.Ранее в Кремле заявили, что отношения между Россией и Сербией "стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями", потому получат дальнейшее развитие и после отставки президента Александра Вучича.27 сентября, стало известно, что Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. До этого он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив дальнейшее развитие российско-сербских отношений и актуальные вопросы международной повестки.25 октября в Сербии прошли досрочные выборы депутатов Скупщины, в которых приняли участие 19 политсил, претендующих на 250 мест в парламенте. Главное же противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список – студенты побеждают".О победе оппозиции бывший сербский президент Александр Вучич сообщил еще до объявления официальных результатов. Он также предрек конфликт России и Сербии, заявив, что к марту или апрелю новая сербская власть введет против РФ санкции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победители на выборах в парламент Сербии высказались о санкциях против РФВучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в СербииПосле выборов Сербия может выбрать курс на евроинтеграцию - мнение

сербия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, выборы, европа, политика, новости