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В Сербии пройдет повторное голосование на 53 участках
В Сербии пройдет повторное голосование на 53 участках - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Сербии пройдет повторное голосование на 53 участках
Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии сообщила о своем решении провести повторное голосование на 53 участках на досрочных парламентских выборах... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T10:16
2026-10-29T10:16
2026-10-29T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии сообщила о своем решении провести повторное голосование на 53 участках на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба РИК по итогам заседания в ночь на четверг, пишет РИА НовостиСогласно данным комиссии по итогам обработки 99,35% участков, коалиция "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича получает 38,97%, движение "Студенческий список – студенты побеждают" — 53,04%. Другие политические силы пока не преодолели барьер в 3%.По закону о выборах РИК Сербии должна объявить окончательные результаты голосования не позднее чем в течение 96 часов с момента получения всех протоколов участковых избирательных комиссий. В следующие 10 дней избирком должен распределить депутатские мандаты пропорционально полученному проценту голосов.Всего к выборам 25 октября РИК зарегистрировала 19 политических сил, которые претендовали на 250 мест в однопалатном парламенте. Впервые половину из участвующих в выборах политических сил представляют движения со статусом представителей национальных меньшинств, которым не надо преодолевать барьер в 3%.Политический обозреватель из Болгарии Ася Зуан высказал мнение, что победа оппозиции на парламентских выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям Белграда и Москвы.Ранее в Кремле заявили, что отношения между Россией и Сербией "стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями", потому получат дальнейшее развитие и после отставки президента Александра Вучича.27 сентября, стало известно, что Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. До этого он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив дальнейшее развитие российско-сербских отношений и актуальные вопросы международной повестки.25 октября в Сербии прошли досрочные выборы депутатов Скупщины, в которых приняли участие 19 политсил, претендующих на 250 мест в парламенте. Главное же противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список – студенты побеждают".О победе оппозиции бывший сербский президент Александр Вучич сообщил еще до объявления официальных результатов. Он также предрек конфликт России и Сербии, заявив, что к марту или апрелю новая сербская власть введет против РФ санкции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победители на выборах в парламент Сербии высказались о санкциях против РФВучич заявил о поражении своей коалиции на парламентских выборах в СербииПосле выборов Сербия может выбрать курс на евроинтеграцию - мнение
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сербия, выборы, европа, политика, новости
В Сербии пройдет повторное голосование на 53 участках
Избирком Сербии решил провести повторное голосование на выборах на 53 участках
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии сообщила о своем решении провести повторное голосование на 53 участках на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба РИК по итогам заседания в ночь на четверг, пишет РИА Новости
Согласно данным комиссии по итогам обработки 99,35% участков, коалиция "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича получает 38,97%, движение "Студенческий список – студенты побеждают" — 53,04%. Другие политические силы пока не преодолели барьер в 3%.
"Принято решение о проведении повторного голосования на избирательных участках, где установлено, что не могут быть утверждены результаты голосования и на которых аннулировано голосование 25 октября 2026 года. Повторное голосование на 53 участках (их всего 8 392) будет проведено в воскресенье, 1 ноября 2026 года с 07.00 (09.00 мск) до 20.00 (22.00 мск)", — говорится в сообщении РИК.
По закону о выборах РИК Сербии должна объявить окончательные результаты голосования не позднее чем в течение 96 часов с момента получения всех протоколов участковых избирательных комиссий. В следующие 10 дней избирком должен распределить депутатские мандаты пропорционально полученному проценту голосов.
Всего к выборам 25 октября РИК зарегистрировала 19 политических сил, которые претендовали на 250 мест в однопалатном парламенте. Впервые половину из участвующих в выборах политических сил представляют движения со статусом представителей национальных меньшинств, которым не надо преодолевать барьер в 3%.
Политический обозреватель из Болгарии Ася Зуан высказал мнение
, что победа оппозиции на парламентских выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям Белграда и Москвы.
Ранее в Кремле заявили, что отношения между Россией и Сербией "стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями", потому получат дальнейшее развитие и после отставки президента Александра Вучича. 27 сентября, стало известно, что Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. До этого он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив дальнейшее развитие российско-сербских отношений и актуальные вопросы международной повестки.
25 октября в Сербии прошли досрочные выборы депутатов Скупщины, в которых приняли участие 19 политсил, претендующих на 250 мест в парламенте. Главное же противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список – студенты побеждают".
О победе оппозиции бывший сербский президент Александр Вучич сообщил еще до объявления официальных результатов. Он также предрек конфликт России и Сербии, заявив, что к марту или апрелю новая сербская власть введет против РФ санкции.
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