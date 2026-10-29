https://crimea.ria.ru/20261029/v-peterburge-domrabotnitsa-ukrala-u-khozyayki-ukrasheniya-na-6-millionov-1160613730.html

В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов

В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов

В Санкт-Петербурге задержали женщину за кражу ювелирных украшений на общую сумму 6 миллионов рублей. Драгоценности она похитила у петербурженки, к которой... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T20:23

2026-10-29T20:23

2026-10-29T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержали женщину за кражу ювелирных украшений на общую сумму 6 миллионов рублей. Драгоценности она похитила у петербурженки, к которой устроилась домработницей. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем канале в МАКС.По словам пострадавшей, драгоценности она хранила в прикроватной тумбочке. В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 29-летняя гражданка одного из государств ближнего зарубежья, работавшая у потерпевшей. Полицейским удалось обнаружить и изъять часть похищенного – два кольца.Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.Ранее сообщалось, что в Москве домработница похитила у хозяев 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории после 16 краж отправился на зонуВ Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублейСотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, кража, новости, происшествия, золото