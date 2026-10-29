https://crimea.ria.ru/20261029/v-peterburge-domrabotnitsa-ukrala-u-khozyayki-ukrasheniya-na-6-millionov-1160613730.html
В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов
В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов
В Санкт-Петербурге задержали женщину за кражу ювелирных украшений на общую сумму 6 миллионов рублей. Драгоценности она похитила у петербурженки, к которой... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T20:23
2026-10-29T20:23
2026-10-29T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержали женщину за кражу ювелирных украшений на общую сумму 6 миллионов рублей. Драгоценности она похитила у петербурженки, к которой устроилась домработницей. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем канале в МАКС.По словам пострадавшей, драгоценности она хранила в прикроватной тумбочке. В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 29-летняя гражданка одного из государств ближнего зарубежья, работавшая у потерпевшей. Полицейским удалось обнаружить и изъять часть похищенного – два кольца.Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.Ранее сообщалось, что в Москве домработница похитила у хозяев 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Евпатории после 16 краж отправился на зонуВ Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублейСотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, кража, новости, происшествия, золото
В Петербурге домработница украла у хозяйки украшения на 6 миллионов
В Петербурге домработница украла из тумбочки хозяйки ювелирные украшения на 6 миллионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержали женщину за кражу ювелирных украшений на общую сумму 6 миллионов рублей. Драгоценности она похитила у петербурженки, к которой устроилась домработницей. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем канале в МАКС.
"В полицию Центрального района обратилась 59-летняя местная жительница с заявлением о пропаже ювелирных украшений из своей квартиры на Шпалерной улице… Общая сумма причиненного ущерба составила 6 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
По словам пострадавшей, драгоценности она хранила в прикроватной тумбочке. В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 29-летняя гражданка одного из государств ближнего зарубежья, работавшая у потерпевшей. Полицейским удалось обнаружить и изъять часть похищенного – два кольца.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Москве домработница похитила у хозяев 155 золотых слитков
на сумму более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
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