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В Национальный календарь прививок включат новую вакцину - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Национальный календарь прививок включат новую вакцину
В Национальный календарь прививок включат новую вакцину - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Национальный календарь прививок включат новую вакцину
В России в 2027 году в Национальный календарь прививок будет добавлена вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T15:10
2026-10-29T15:10
михаил мурашко
минздрав рф
вакцина
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В России в 2027 году в Национальный календарь прививок будет добавлена вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.Ранее сообщалось, что в Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции.ВПЧ – группа вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вакцинация против него снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - МинздравВ России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березыГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко
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михаил мурашко, минздрав рф, вакцина, здравоохранение в россии, здоровье
В Национальный календарь прививок включат новую вакцину

Новую вакцину включат в национальный календарь прививок в России с 2027 года

15:10 29.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В России в 2027 году в Национальный календарь прививок будет добавлена вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Мы будем расширять Национальный календарь прививок, включая в том числе вакцинацию от папилломавирусной инфекции. Со следующего года российский препарат будет доступен и будет, соответственно, поступать в регионы", – сказал Мурашко в рамках экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Ранее сообщалось, что в Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции.
ВПЧ – группа вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вакцинация против него снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Михаил МурашкоМинздрав РФВакцинаЗдравоохранение в РоссииЗдоровье
 
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