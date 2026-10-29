https://crimea.ria.ru/20261029/v-natsionalnyy-kalendar-privivok-vklyuchat-novuyu-vaktsinu-1160616267.html

В Национальный календарь прививок включат новую вакцину

В Национальный календарь прививок включат новую вакцину - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Национальный календарь прививок включат новую вакцину

В России в 2027 году в Национальный календарь прививок будет добавлена вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T15:10

2026-10-29T15:10

2026-10-29T15:10

михаил мурашко

минздрав рф

вакцина

здравоохранение в россии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В России в 2027 году в Национальный календарь прививок будет добавлена вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.Ранее сообщалось, что в Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции.ВПЧ – группа вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вакцинация против него снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - МинздравВ России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березыГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко

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михаил мурашко, минздрав рф, вакцина, здравоохранение в россии, здоровье