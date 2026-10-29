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В Крыму увеличили размер прожиточного минимума

В Крыму увеличили размер прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Крыму увеличили размер прожиточного минимума

Совет министров Крыма принял постановление, которым устанавливается величина прожиточного минимума на 2027 год. Этот показатель вырос более чем на тысячу рублей РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T15:22

2026-10-29T15:22

2026-10-29T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Совет министров Крыма принял постановление, которым устанавливается величина прожиточного минимума на 2027 год. Этот показатель вырос более чем на тысячу рублей за год, соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Для трудоспособного населения Крыма прожиточный минимум в 2027 году составит 21 386 рублей, для пенсионеров – 16 873 рубля, для детей – 19 031 рубль.Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года и будет действовать до конца года.На 2026 год прожиточный минимум в республике был установлен на уровне 18 371 рубль. Для трудоспособного населения он составил 20 024 рубля, для пенсионеров - 15 799 рублей, для детей - 17 820 рублей.При этом прожиточный минимум в Крыму останется ниже среднего по России. Как сообщалось, в следующем году минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили сохранять прожиточный минимум должниковСемьям из приграничья упростили оформление единого пособияБолее 40 выплат проиндексируют в России в феврале 2027 года

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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