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В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик
В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик
В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся полуприцеп. Площадь пожара составила два "квадрата", сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T10:39
2026-10-29T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся полуприцеп. Площадь пожара составила два "квадрата", сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел в Кировском районе возле села Бабенково. Во время движения загорелись колеса задней оси полуприцепа-трала седельного тягача MAN. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники пожарной охраны. Причину возгорания установят эксперты, добавили в МЧС.Ранее на трассе "Таврида" загорелся легковой автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке потушили горящий трансформаторУкраинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в ЯпонииВиноват несправный холодильник – в Судаке произошел пожар
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В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик
На трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма на ходу загорелся полуприцеп - МЧС