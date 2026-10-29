https://crimea.ria.ru/20261029/v-krymu-na-trasse-tavrida-na-khodu-zagorelsya-gruzovik-1160611345.html

В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик

В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик

В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся полуприцеп. Площадь пожара составила два "квадрата", сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T10:39

2026-10-29T10:39

2026-10-29T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся полуприцеп. Площадь пожара составила два "квадрата", сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел в Кировском районе возле села Бабенково. Во время движения загорелись колеса задней оси полуприцепа-трала седельного тягача MAN. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники пожарной охраны. Причину возгорания установят эксперты, добавили в МЧС.Ранее на трассе "Таврида" загорелся легковой автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке потушили горящий трансформаторУкраинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в ЯпонииВиноват несправный холодильник – в Судаке произошел пожар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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