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В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения
В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения
Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T08:31
2026-10-29T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. Об этом сообщает "Крымэнерго".Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, подчеркнули не предприятии."Применяются резервные схемы электроснабжения, в первую очередь, социально значимых объектов", - заключили в пресс-службе "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения

В Крыму из-за недостатка поступающей на полуостров электроэнергии действуют ограничения

08:31 29.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Обеспечить соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время не представляется возможным", - говорится в сообщении.
Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, подчеркнули не предприятии.
"Применяются резервные схемы электроснабжения, в первую очередь, социально значимых объектов", - заключили в пресс-службе "Крымэнерго".
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в Крыму
 
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