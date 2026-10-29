https://crimea.ria.ru/20261029/v-krymu-iz-za-nedostatka-elektroenergii-deystvuyut-ogranicheniya-1160604836.html
В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения
В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения
Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T08:31
2026-10-29T08:31
2026-10-29T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории полуострова действуют ограничения потребления света. Об этом сообщает "Крымэнерго".Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, подчеркнули не предприятии."Применяются резервные схемы электроснабжения, в первую очередь, социально значимых объектов", - заключили в пресс-службе "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму из-за недостатка электроэнергии действуют ограничения
В Крыму из-за недостатка поступающей на полуостров электроэнергии действуют ограничения