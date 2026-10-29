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В Кремле обозначили сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине
В Кремле обозначили сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Кремле обозначили сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине
Трехсторонние переговоры по Украине пройдут не ранее 4 ноября, даты будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Об этом заявил помощник президента РФ РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T06:15
2026-10-29T06:15
2026-10-29T06:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине пройдут не ранее 4 ноября, даты будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По словам Ушакова, состав делегации от России пока не сформирована. Он будет определен в ближайшее время, ее костяк уже есть, добавил помощник российского лидера.Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в ноябре будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Планируется, что переговоры пройдут в Абу-Дби.На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре. Целью этих переговоров он назвал обсуждение гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен КиевМирное соглашение по Украине: каким оно может бытьЧто будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение
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переговоры, юрий ушаков, россия, сша, украина, политика, новости
В Кремле обозначили сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине
Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут после 4 ноября - Ушаков
06:15 29.10.2026 (обновлено: 06:16 29.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине пройдут не ранее 4 ноября, даты будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это ясно, что будет после 4 ноября, — цитирует его РИА Новости. — Будет зависеть от обстановки, там, на поле боя и вообще обстановки. Вы помните, почему был отменен предыдущий раунд, который якобы и как будто бы был согласован. А потом сами украинцы его сорвали".
По словам Ушакова, состав делегации от России пока не сформирована. Он будет определен в ближайшее время, ее костяк уже есть, добавил помощник российского лидера.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на трехсторонней встрече в ноябре будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Планируется, что переговоры пройдут в Абу-Дби.
На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялись переговоры
президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которых российский лидер информировал Вашингтон о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры по теме урегулирования украинского конфликта в ноябре. Целью этих переговоров он назвал обсуждение гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения.
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