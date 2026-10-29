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В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте
В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте
Пассажирский поезд застрял в туннеле недалеко от Мадрида, в салоне отключили свет. Об этом сообщает новостной портал Murcia Actualidad, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T18:29
2026-10-29T18:29
испания
новости
поезд
железная дорога
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд застрял в туннеле недалеко от Мадрида, в салоне отключили свет. Об этом сообщает новостной портал Murcia Actualidad, пишет РИА Новости.По имеющейся информации, высокоскоростной поезд компании Ouigo отправился со станции Мурсия-дель-Кармен и прекратил движение в тоннеле в получасе пути от Мадрида. Предварительно, из-за неисправности контактной сети, которая подает составам электричество. В вагонах нет освещения и кондиционирования. Кроме того, перестали работать туалеты, а автоматические двери отказали.Компания-оператор запланировала пересадку пассажиров на другой поезд. Из-за поломки пришлось изменить расписание других рейсов на этом маршруте, информирует портал.Также в СМИ появилась информация, что люди очень взволнованы и перепуганы на фоне трагедии, которая произошла в стране днем ранее.Накануне в Испании два пассажирских поезда столкнулись в провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы. Затем число жертв в выросло до 69.С 28 октября в стране объявлен трехдневный траур. Как отметил премьер-министр Испании Педро Санчес, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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испания, новости, поезд, железная дорога, происшествия
В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте

В Испании поезд с пассажирами застрял в тоннеле из-за неисправной сети

18:29 29.10.2026
 
© Фото из соцсетейПоезд компании Ouigo, следовавший из испанского города Мурсия, застрял в туннеле
Поезд компании Ouigo, следовавший из испанского города Мурсия, застрял в туннеле
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд застрял в туннеле недалеко от Мадрида, в салоне отключили свет. Об этом сообщает новостной портал Murcia Actualidad, пишет РИА Новости.

"Поезд, отправившийся из Мурсии в направлении Вальядолида, застрял между Вальдеморо и Вильяррубией. Пассажиры ожидают пересадки на другой поезд после того, как возникли проблемы с освещением", – передает агентство.

По имеющейся информации, высокоскоростной поезд компании Ouigo отправился со станции Мурсия-дель-Кармен и прекратил движение в тоннеле в получасе пути от Мадрида. Предварительно, из-за неисправности контактной сети, которая подает составам электричество. В вагонах нет освещения и кондиционирования. Кроме того, перестали работать туалеты, а автоматические двери отказали.
Компания-оператор запланировала пересадку пассажиров на другой поезд. Из-за поломки пришлось изменить расписание других рейсов на этом маршруте, информирует портал.
Также в СМИ появилась информация, что люди очень взволнованы и перепуганы на фоне трагедии, которая произошла в стране днем ранее.
Накануне в Испании два пассажирских поезда столкнулись в провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы. Затем число жертв в выросло до 69.
С 28 октября в стране объявлен трехдневный траур. Как отметил премьер-министр Испании Педро Санчес, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.
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