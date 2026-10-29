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В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте

В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Испании поезд с пассажирами застрял в туннеле в темноте

Пассажирский поезд застрял в туннеле недалеко от Мадрида, в салоне отключили свет. Об этом сообщает новостной портал Murcia Actualidad, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T18:29

2026-10-29T18:29

2026-10-29T18:29

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железная дорога

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд застрял в туннеле недалеко от Мадрида, в салоне отключили свет. Об этом сообщает новостной портал Murcia Actualidad, пишет РИА Новости.По имеющейся информации, высокоскоростной поезд компании Ouigo отправился со станции Мурсия-дель-Кармен и прекратил движение в тоннеле в получасе пути от Мадрида. Предварительно, из-за неисправности контактной сети, которая подает составам электричество. В вагонах нет освещения и кондиционирования. Кроме того, перестали работать туалеты, а автоматические двери отказали.Компания-оператор запланировала пересадку пассажиров на другой поезд. Из-за поломки пришлось изменить расписание других рейсов на этом маршруте, информирует портал.Также в СМИ появилась информация, что люди очень взволнованы и перепуганы на фоне трагедии, которая произошла в стране днем ранее.Накануне в Испании два пассажирских поезда столкнулись в провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Далее сообщалось о 64 жертвах катастрофы. Затем число жертв в выросло до 69.С 28 октября в стране объявлен трехдневный траур. Как отметил премьер-министр Испании Педро Санчес, власти помогут семьям погибших. Одна из приоритетных задач – расследование причин катастрофы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

испания

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, новости, поезд, железная дорога, происшествия