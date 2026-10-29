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В Феодосии громко - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Феодосии громко
В Феодосии громко - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Феодосии громко
В Феодосии жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона. Об этом предупредили в РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T13:01
2026-10-29T13:01
феодосия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
учения
администрация феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона. Об этом предупредили в местной администрации.Власти призвали граждан сохранять спокойствие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, администрация феодосии
В Феодосии громко

В Феодосии 29 октября проходят учебные стрельбы

13:01 29.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко  / Перейти в фотобанкВид на Феодосию
Вид на Феодосию - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона. Об этом предупредили в местной администрации.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 29 октября, с 13 до 14 часов состоятся учебные стрельбы", – сказано в сообщении.
Власти призвали граждан сохранять спокойствие.
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ФеодосияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияАдминистрация Феодосии
 
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