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В Феодосии громко
В Феодосии громко - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Феодосии громко
В Феодосии жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона. Об этом предупредили в РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T13:01
2026-10-29T13:01
2026-10-29T13:01
феодосия
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учения
администрация феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии жители и гости города могут слышать громкие звуки – это связано с учебными стрельбами, которые проходят на территории региона. Об этом предупредили в местной администрации.Власти призвали граждан сохранять спокойствие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, администрация феодосии