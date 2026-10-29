https://crimea.ria.ru/20261029/v-dzhankoyskom-rayone-rabotayut-vzryvotekhniki--vlasti-prizvali-k-spokoystviyu-1160614980.html

В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию

В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию

В четверг, 29 октября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы. Жителей региона просят сохранять спокойствие – будет проводиться утилизация боеприпасов,... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T13:16

2026-10-29T13:16

2026-10-29T13:16

джанкойский район

новости крыма

василий грабован

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 29 октября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы. Жителей региона просят сохранять спокойствие – будет проводиться утилизация боеприпасов, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации Грабована, взрывотехники будут проводить работы по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что пиротехники в Крыму обезвредили за 2025 год свыше 1400 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию спасателями ведутся круглый год и проводятся как на земле, так и под водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуГубернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах областиЖитель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад

джанкойский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, новости крыма, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму