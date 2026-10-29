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В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию
В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию
В четверг, 29 октября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы. Жителей региона просят сохранять спокойствие – будет проводиться утилизация боеприпасов,... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T13:16
2026-10-29T13:16
джанкойский район
новости крыма
василий грабован
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 29 октября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы. Жителей региона просят сохранять спокойствие – будет проводиться утилизация боеприпасов, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации Грабована, взрывотехники будут проводить работы по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что пиротехники в Крыму обезвредили за 2025 год свыше 1400 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию спасателями ведутся круглый год и проводятся как на земле, так и под водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуГубернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах областиЖитель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад
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РИА Новости Крым
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джанкойский район, новости крыма, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Джанкойском районе работают взрывотехники – власти призвали к спокойствию

В Крыму работают взрывотехники в Джанкойском районе полуострова – утилизируют боеприпасы

13:16 29.10.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 29 октября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы. Жителей региона просят сохранять спокойствие – будет проводиться утилизация боеприпасов, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.
"В Джанкойском районе, в селе Майское будут работать взрывотехники. Не переживаем", – написал глава администрации.
По информации Грабована, взрывотехники будут проводить работы по утилизации боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что пиротехники в Крыму обезвредили за 2025 год свыше 1400 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию спасателями ведутся круглый год и проводятся как на земле, так и под водой.
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Джанкойский районНовости КрымаВасилий ГрабованУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
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