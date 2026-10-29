https://crimea.ria.ru/20261029/v-chernom-more-podbili-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-1160604458.html

В Черном море подбили судно с грузом для ВСУ

В Черном море подбили судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2026

В Черном море подбили судно с грузом для ВСУ

Беспилотники ВС РФ поразили в Черном море судно с военными грузами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T08:10

2026-10-29T08:10

2026-10-29T08:10

удары по украине

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Беспилотники ВС РФ поразили в Черном море судно с военными грузами, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражен морской сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.Накануне вечером сообщалось, что на Украине поражены логистические центры, электроподстанции и судно с грузом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мостНа Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктураВзрывы в Киеве – поврежден Южный мост

одесса

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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