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В Черном море подбили судно с грузом для ВСУ
В Черном море подбили судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Черном море подбили судно с грузом для ВСУ
Беспилотники ВС РФ поразили в Черном море судно с военными грузами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T08:10
2026-10-29T08:10
2026-10-29T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Беспилотники ВС РФ поразили в Черном море судно с военными грузами, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражен морской сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.Накануне вечером сообщалось, что на Украине поражены логистические центры, электроподстанции и судно с грузом для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мостНа Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктураВзрывы в Киеве – поврежден Южный мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, одесса, сухогруз, черное море
В Черном море подбили судно с грузом для ВСУ
В Черном море ВС РФ поразили судно с военным грузом для Украины