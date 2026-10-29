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В Большой Ялте все подтопленные дома освободили от воды - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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В Большой Ялте все подтопленные дома освободили от воды
В Большой Ялте все подтопленные дома освободили от воды - РИА Новости Крым, 29.10.2026
В Большой Ялте все подтопленные дома освободили от воды
В Большой Ялте освобождены от воды все дома и объекты, подтопленные в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T09:38
2026-10-29T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Большой Ялте освобождены от воды все дома и объекты, подтопленные в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Специалисты приступили к просушке зданий с помощью теплопушек и дезинфекции. Также начался ремонт и восстановление разрушенных подпорных стен.Для ликвидации последствий паводка задействована группировка в количестве 134 человек и 52 единиц техники, добавили в МЧС.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке Работают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопаВ Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
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В Большой Ялте все подтопленные дома освободили от воды

Все подтопленные дома и объекты в Большой Ялте освободили от воды после паводка – МЧС

09:38 29.10.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоследствия паводка на ЮБК
Последствия паводка на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Большой Ялте освобождены от воды все дома и объекты, подтопленные в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
"Обстановка Южном Крыму стабилизировалась. В Большой Ялте все ранее подтопленные дома и объекты освобождены от воды. Спасателями МЧС России и сотрудниками администрации проведены работы по водоотведению и водооткачке на 37 объектах в Ялте, Кореизе, Мисхоре и Алупке", - говорится в сообщении.
Специалисты приступили к просушке зданий с помощью теплопушек и дезинфекции. Также начался ремонт и восстановление разрушенных подпорных стен.
Для ликвидации последствий паводка задействована группировка в количестве 134 человек и 52 единиц техники, добавили в МЧС.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.
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