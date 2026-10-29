https://crimea.ria.ru/20261029/umer-akter-iz-lyudi-kh-patrik-styuart-1160634973.html

Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт

Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт

Звезда фильмов "Звездный путь" и "Люди X" Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет, пишет TMZ. РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T23:05

2026-10-29T23:05

2026-10-29T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Звезда фильмов "Звездный путь" и "Люди X" Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет, пишет TMZ.Патрик Стюарт родился в городе Мирфилд, графство Йоркшир, Англия 3 июля 1940 года в семье рабочего и ткачихи. Его детство прошло в небогатой семье, а интерес к актерскому искусству появился еще в юности. Он получил мировую известность благодаря ролям капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение" и профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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