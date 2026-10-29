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Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт
Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт
Звезда фильмов "Звездный путь" и "Люди X" Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет, пишет TMZ. РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T23:05
2026-10-29T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Звезда фильмов "Звездный путь" и "Люди X" Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет, пишет TMZ.Патрик Стюарт родился в городе Мирфилд, графство Йоркшир, Англия 3 июля 1940 года в семье рабочего и ткачихи. Его детство прошло в небогатой семье, а интерес к актерскому искусству появился еще в юности. Он получил мировую известность благодаря ролям капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение" и профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, кино, утраты, память
Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт
Умер актер из "Люди Х" Патрик Стюарт