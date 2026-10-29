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Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море

Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море

Вооруженные силы России в четверг, 29 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T18:11

2026-10-29T18:11

2026-10-29T18:11

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг, 29 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в четверг днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

одесса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, одесса, вооруженные силы россии, потери всу