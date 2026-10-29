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Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
Вооруженные силы России в четверг, 29 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг, 29 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в четверг днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, черное море, одесса, вооруженные силы россии, потери всу
Судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море

Российские военные нанесли удар в Черном море по судну с военным грузом для ВСУ

18:11 29.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг, 29 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что в четверг днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.
"В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ", – говорится в сообщении МО РФ.
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Новости СВОЧерное мореОдессаВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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