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Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров

Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров - РИА Новости Крым, 29.10.2026

Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров

От Солнца оторвался гигантский протуберанец – размеры облака плазмы составляют около полумиллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T19:10

2026-10-29T19:10

2026-10-29T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. От Солнца оторвался гигантский протуберанец – размеры облака плазмы составляют около полумиллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Протуберанцы по своей природе – это темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки тысяч километров, рассказали в Лаборатории. В отличие от земных облаков, которые свободно переносятся ветром, протуберанцы на Солнце опутаны линиями магнитного поля, которые удерживают их в одном и том же месте, позволяя при этом расти и увеличиваться в размерах. Иногда при этом вырастают гигантские структуры размером в сотни тысяч, а иногда и до миллиона километров.Протуберанцы являются инородными структурами для короны Солнца, от которых звезда всегда пытается избавиться – чаще всего просто выбрасывая их в космос. Выброс гигантского протуберанца – одно из самых красивых зрелищ в наборе проявлений солнечной активности, отмечают ученые.В данном случае протуберанец все же летит скорее вбок, чем в сторону Земли, сказали ученые. Из ближних планет на его пути, вероятно, окажется только Марс. Тем не менее задеть Землю краем, пусть и с незначительными последствиями, газовое облако еще может, предупредили в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая магнитная буря идет к Земле – когда ждать ударКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина

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новости, солнце, космос, астрономия, лаборатория солнечной астрономии ики ран