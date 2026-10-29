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Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров
Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров - РИА Новости Крым, 29.10.2026
Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров
От Солнца оторвался гигантский протуберанец – размеры облака плазмы составляют около полумиллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T19:10
2026-10-29T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. От Солнца оторвался гигантский протуберанец – размеры облака плазмы составляют около полумиллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Протуберанцы по своей природе – это темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки тысяч километров, рассказали в Лаборатории. В отличие от земных облаков, которые свободно переносятся ветром, протуберанцы на Солнце опутаны линиями магнитного поля, которые удерживают их в одном и том же месте, позволяя при этом расти и увеличиваться в размерах. Иногда при этом вырастают гигантские структуры размером в сотни тысяч, а иногда и до миллиона километров.Протуберанцы являются инородными структурами для короны Солнца, от которых звезда всегда пытается избавиться – чаще всего просто выбрасывая их в космос. Выброс гигантского протуберанца – одно из самых красивых зрелищ в наборе проявлений солнечной активности, отмечают ученые.В данном случае протуберанец все же летит скорее вбок, чем в сторону Земли, сказали ученые. Из ближних планет на его пути, вероятно, окажется только Марс. Тем не менее задеть Землю краем, пусть и с незначительными последствиями, газовое облако еще может, предупредили в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая магнитная буря идет к Земле – когда ждать ударКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
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новости, солнце, космос, астрономия, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Солнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километров

Солнце выбросило огромный протуберанец размером около полумиллиона километров

19:10 29.10.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНКрупный протуберанец оторвался от Солнца
Крупный протуберанец оторвался от Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. От Солнца оторвался гигантский протуберанец – размеры облака плазмы составляют около полумиллиона километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в поле зрения сразу нескольких космических телескопов", – говорится в сообщении.
Протуберанцы по своей природе – это темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки тысяч километров, рассказали в Лаборатории. В отличие от земных облаков, которые свободно переносятся ветром, протуберанцы на Солнце опутаны линиями магнитного поля, которые удерживают их в одном и том же месте, позволяя при этом расти и увеличиваться в размерах. Иногда при этом вырастают гигантские структуры размером в сотни тысяч, а иногда и до миллиона километров.
Протуберанцы являются инородными структурами для короны Солнца, от которых звезда всегда пытается избавиться – чаще всего просто выбрасывая их в космос. Выброс гигантского протуберанца – одно из самых красивых зрелищ в наборе проявлений солнечной активности, отмечают ученые.
"Протуберанцы также являются источником одних из самых сильных магнитных бурь. Удар по магнитному полю планеты тяжелым плотным газовым волокном, как правило, запускает бури уровня минимум G3–G4 (от сильных до очень сильных)", – объяснили в Лаборатории.
В данном случае протуберанец все же летит скорее вбок, чем в сторону Земли, сказали ученые. Из ближних планет на его пути, вероятно, окажется только Марс. Тем не менее задеть Землю краем, пусть и с незначительными последствиями, газовое облако еще может, предупредили в Лаборатории.
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НовостиСолнцекосмосАстрономияЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
 
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